З’їжте шматок оселедця і переможіть морози: як риба зігріває та зміцнює серце

Взимку організм відчуває подвійне навантаження: сезонні віруси випробовують імунітет, а серцево-судинна система адаптується до перепадів температур. Та є продукт, який допомагає пережити морози з користю для здоров’я — це жирна риба, зокрема оселедець.

Оселедець у холодну пору року: користь для серця, імунітету та енергії

Експерти пояснюють: оселедець містить високий відсоток жирів і омега-3 кислот, що забезпечують організм концентрованою енергією. Жири не лише дають калорії для підтримки внутрішньої температури тіла, а й підтримують теплообмін у клітинах. Омега-3 роблять судини більш еластичними та знижують ризик тромбів, що особливо важливо, коли температура падає.

Крім того, білок та солі у рибі допомагають організму утримувати сили і воду, необхідну для стабільної температури. Лікарі радять не зловживати солоною рибою, проте у помірних кількостях вона сприяє збереженню рідини в організмі. Білок водночас підтримує м’язову масу, що допомагає тілу легше генерувати тепло.

Не менш важливий вплив оселедця на імунітет: жирні кислоти та вітаміни, які містяться у рибі, підтримують роботу імунних клітин та знижують запальні процеси. Вітамін D, дефіцит якого часто виникає взимку, допомагає уникати простудних захворювань. Селен і цинк сприяють відновленню тканин та захисту від вірусів, а регулярне споживання оселедця та інших жирних риб, як лосось, скумбрія і сардини, дозволяє організму ефективніше протистояти інфекціям.

Особлива користь риби проявляється й для серця: омега-3 знижують рівень "поганого" холестерину, покращують еластичність судин і підтримують нормальний ритм серця. Морози підвищують тиск і звужують судини, тому серцево-судинна система відчуває додаткове навантаження. Жирна риба допомагає пом’якшити ці ефекти і знизити ризик ускладнень.

Медики рекомендують їсти жирну рибу щонайменше 2–3 рази на тиждень. Найкорисніше готувати її щадними методами: тушкувати, запікати або готувати на пару. Солона і копчена риба підходить лише в помірних кількостях, адже надлишок солі може призвести до зневоднення.

Таким чином, оселедець — це не просто смачна закуска. Це справжній "енергетичний щит" проти зимових холодів: він зігріває, зміцнює імунітет, підтримує серце і судини, а також допомагає зберегти сили навіть у найсильніші морози.

Читайте також в "Коментарях", що їсти, аби мозок працював ідеально.