Рецепт трех видов намазки из сала от известного шефа – идеально для праздников и будней.
Рецепт трех видов намазки из сала от известного шефа – идеально для праздников и будней.

Калорийная и вкусная закуска, которая поддерживает энергию и придает украинского колорита вашему столу.

19 января 2026, 14:55
Автор:
Проніна Анна

В морозы важно не экономить на калориях, ведь организм тратит больше энергии на поддержание тепла. И что может быть более украинским и правильным, чем сало? Известный шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом трех видов намазки из сала – белой, зеленой и красной – которые можно приготовить легко дома и подать как праздничную или повседневную закуску.

Рецепт трех видов намазки из сала от известного шефа – идеально для праздников и будней.

Сало по-новому: украинский суперфуд на вашем столе

По словам Клопотенко, для намазки лучше брать охлажденное, но не замороженное сало, тогда структура получается нежной. Чеснок можно предварительно слегка запечь, чтобы вкус стал мягким и с приятной сладковатой ноткой. Для зеленого варианта подойдут укроп, петрушка или кинза, а для красного – немного острого перца и копченой паприки.

Ингредиенты:

  • 1 кг сала

  • 5 зубчиков чеснока

  • 50 г укропа

  • 2 ч. л. молотой паприки

  • 3 ч. л. соли (по 1 ч. л. для каждого вида)

  • Черный молотый перец — по вкусу

Рецепт приготовления:

Шаг 1: Снимите шкурку с сала и перекрутите его через мясорубку вместе с чесноком.

Шаг 2: Разделите полученную массу на три равные части (приблизительно по 350 г).

Шаг 3: Для зеленой намазки добавьте укроп (50 г) и по желанию 1 ч. л. соли. Тщательно перемешайте.

Шаг 4: Для красной – смешайте сало с 2 ч. л. молотой паприки и 1 ч. л. соли.

Шаг 5: Белую намазку проделайте просто: добавьте 1 ч. л. соли и черный перец по вкусу к извращенному сала с чесноком.

Шаг 6: Переложите готовые намазки в стеклянные банки, закройте плотно крышками и храните в холодильнике до 1–2 недель. Для подачи дайте постоять немного при комнатной температуре, чтобы намазка стала мягкой и легко намазывалась на хлеб или гренки.

Клопотенко советует подавать намазку с ржаным хлебом, хрустящими гренками или даже горячим картофелем – это поможет раскрыть весь вкус. Такое сало не только вкусное, но и калорийное и энергетически насыщенное именно то, что нужно организму в морозы.

Читайте также в "Комментариях", почему в морозные дни важно есть рыбу.



