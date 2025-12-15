logo_ukra

Проста техніка з яйцем, яка змінить ваш сніданок: тренд, який підкорив соцмережі
Проста техніка з яйцем, яка змінить ваш сніданок: тренд, який підкорив соцмережі

Як один трюк із яйцем та мікрохвильовкою зробив революцію в кухні.

15 грудня 2025, 16:40
Проніна Анна

У світі кулінарних вірусних хітів новий тренд — трюк із яйцем, який за кілька хвилин готує ідеальну білкову основу для сніданку, салату чи бутерброда. Цей вірус TikTok не лише зібрав мільйони переглядів, але й привернув увагу професійних шеф-кухарів. І не дивно — результат виходить м’яким, пористим і надзвичайно універсальним.

Проста техніка з яйцем, яка змінить ваш сніданок: тренд, який підкорив соцмережі

Цей кулінарний трюк із яйцем зірвав TikTok — навіть шеф-кухарі повторюють

Секрет трюку простий:

  1. Розбийте яйце в маленьку чашку.

  2. Легко збийте виделкою білок із жовтком.

  3. Додайте щіпку солі, перцю і трохи води або молока.

  4. Поставте в мікрохвильовку на 45–60 секунд.

Через мить у вас буде пухка, ніжна яєчна "основа", яку можна використовувати як омлет без смаження, додавати до тостів, салатів, сендвічів або навіть замість пюре. За словами шеф-кухаря Олексія Мартинюка, цей метод — "справжня знахідка для тих, хто любить швидкі, легкі і смачні сніданки без зайвого жиру".

Соцмережі заполонили відео з варіаціями рецепту: з сиром, зеленню, помідорами, авокадо, грибами, навіть із лососем. Усі хвалять м’яку текстуру та можливість приготувати корисний білок за хвилину.

Користувачі TikTok діляться: "Я ніколи не любила варені яйця, але тепер це — моя щоденна звичка", "Це — найкращий сніданок на ходу", "Готую щоранку перед роботою!". Експерти радять додавати у суміш трохи оливкової олії або різних спецій для ще насиченішого смаку.

Якщо ви ще не спробували, цей трюк може стати вашим новим улюбленим рецептом — особливо вранці, коли хочеться швидко та смачно.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" публікував рецепт бюджетної закуски на новорічний стіл. 



