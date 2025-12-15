logo_ukra

Новорічний хіт із простих продуктів, які можна купити за копійки
Новорічний хіт із простих продуктів, які можна купити за копійки

Рецепт закуски, яка зникає з тарілок першою — навіть дорожчі делікатеси не заважають

15 грудня 2025, 13:55
Перед новорічними святами українці дедалі уважніше рахують витрати й намагаються формувати стіл так, аби він виглядав щедро, але не бив по гаманцю. На цьому тлі особливу популярність набувають прості овочеві закуски, які знайомі багатьом ще з дитинства. Кабачки з часниковим соусом — саме з цієї категорії: бюджетні, зрозумілі й водночас універсальні для будь-якого застілля.

Новорічний хіт із простих продуктів, які можна купити за копійки

Ця страва точно буде з’їдена першою на новорічному столі — бюджет до 100 грн

Цю закуску часто готують не лише через доступність інгредієнтів, а й через швидкість приготування. Вона не потребує духовки, складної техніки чи рідкісних продуктів, а результат виглядає охайно й доречно навіть на святковому столі. Кабачки добре поєднуються з іншими холодними закусками, не перебивають смак основних страв і легко сприймаються після ситних салатів.

Рецепт бюджетної новорічної закуски з кабачків

Інгредієнти:
– 2–3 середні кабачки
– 2–3 зубчики часнику
– 3–4 столові ложки сметани або густого йогурту
– борошно для панірування
– олія для смаження
– сіль
– зелень за бажанням

Спосіб приготування:
Кабачки миють і нарізають кружальцями середньої товщини. Овочі злегка підсолюють і залишають на кілька хвилин, щоб вони пустили сік, після чого промокають паперовим рушником. Кожен шматочок обкачують у борошні й викладають на добре розігріту пательню з олією. Кабачки обсмажують з обох боків до рум’яної скоринки, стежачи, щоб вони не підгоріли й залишилися м’якими всередині.

Для соусу сметану або йогурт змішують із подрібненим часником, додають дрібку солі та, за бажанням, дрібно нарізану зелень. Обсмажені кабачки викладають на тарілку, дають трохи охолонути й змащують соусом або подають його окремо.

Ця закуска зручна ще й тим, що її можна приготувати заздалегідь. Навіть після кількох годин у холодильнику кабачки не втрачають смаку, а соус лише краще просочує овочі. Саме тому її часто ставлять на стіл однією з перших — вона легка, не перевантажує і швидко зникає з тарілок.

На тлі зростання цін і передсвяткових витрат такі прості страви знову стають актуальними. Кабачкова закуска доводить, що новорічний стіл може бути смачним і продуманим навіть без дорогих делікатесів, якщо зробити ставку на перевірену класику.

Нагадаємо, раніше ми публікували бюджетний рецепт рулетів із лавашу на новорічний стіл. 



