Простая техника с яйцом, которая изменит ваш завтрак: тренд, покоривший соцсети

В мире кулинарных вирусных хитов новый тренд — трюк с яйцом, который через несколько минут готовит идеальную белковую основу для завтрака, салата или бутерброда. Этот вирус TikTok не только собрал миллионы просмотров, но привлек внимание профессиональных шеф-поваров. И неудивительно — результат получается мягким, пористым и очень универсальным.

Этот кулинарный трюк с яйцом взорвал TikTok – даже шеф-повара повторяют

Секрет трюка прост:

Разбейте яйцо в небольшую чашку. Легко взбейте вилкой белок с желтком. Добавьте щепотку соли, перца и немного воды или молока. Поставьте в микроволновку на 45-60 секунд.

Через мгновение у вас будет рыхлая, нежная яичная "основа" , которую можно использовать как омлет без жарки, добавлять к тостам, салатам, сэндвичам или даже вместо пюре. По словам шеф-повара Алексея Мартынюка, этот метод – "настоящая находка для тех, кто любит быстрые, легкие и вкусные завтраки без лишнего жира".

Соцсети заполонили видео с вариациями рецепта: с сыром, зеленью, помидорами, авокадо, грибами, даже с лососем. Все хвалят мягкую текстуру и возможность приготовить полезный белок в минуту.

Пользователи TikTok делятся: "Я никогда не любила вареные яйца, но теперь это моя ежедневная привычка", "Это лучший завтрак на ходу", "Готовлю каждое утро перед работой!". Эксперты советуют добавлять в смесь немного оливкового масла или разных специй для еще более насыщенного вкуса.

Если вы еще не попробовали, этот трюк может стать вашим новым любимым рецептом – особенно утром, когда хочется быстро и вкусно.

