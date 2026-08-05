Помідори "у снігу": простий рецепт без стерилізації, який варто спробувати

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Кречмаровская Наталия
Приготувати незвичайну зимову закуску просто — варто звернути увагу на помідори "у снігу". Головна особливість рецепта — велика кількість часнику. Також рецепт вражає простотою, адже не потрібно додатково стерилізувати банки з овочами.
Помідори. Фото з відкритих джерел
Помідори "у снігу" залишаються одним із найпопулярніших способів домашньої консервації. Рецепт не потребує варіння овочів чи додаткової стерилізації банок з овочами, а головний смак формує велика кількість подрібненого часнику.
Для приготування на 3 літри консервації знадобляться:
- 2 кг помідорів (вага орієнтовна й залежить від їхнього розміру),
- 1,5 л води,
- 180 г часнику.
Для маринаду потрібно взяти:
- 3 столові ложки солі,
- 6 столових ложок цукру,
- 5 горошин чорного перцю,
- 0,5 чайної ложки насіння гірчиці (за бажанням),
- 150 мл 9% оцту.
Невеликі помідори ретельно миють та щільно складають у простерилізовані банки. Після цього їх заливають окропом на 15-20 хвилин. Тим часом часник потрібно натерти на дрібній тертці та рівномірно розподілити між банками.
Потім воду злити у каструлю, додати 3 столові ложки солі та 6 столових ложок цукру, доводять до кипіння. У банки додати 5 горошин чорного перцю, 0,5 чайної ложки насіння гірчиці (за бажанням) і 150 мл 9% оцту, після чого залити киплячим маринадом і відразу закотити.
На завершення банки рекомендують акуратно прокатати, щоб спеції рівномірно розподілилися, перевернути догори дном і залишити під ковдрою до повного охолодження.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що закривати кабачки на зиму можна без тривалої стерилізації. Достатньо скористатися методом подвійного заливання окропом. Якщо хочеться заготовити кабачки на зиму без зайвих турбот, цей спосіб стане в пригоді. Приготування не займає багато часу, а для закуски на зиму потрібно мінімум інгредієнтів.