Помідори "у снігу": простий рецепт без стерилізації, який варто спробувати

Приготувати незвичайну зимову закуску просто — варто звернути увагу на помідори "у снігу". Головна особливість рецепта — велика кількість часнику. Також рецепт вражає простотою, адже не потрібно додатково стерилізувати банки з овочами.

Помідори. Фото з відкритих джерел

Помідори "у снігу" залишаються одним із найпопулярніших способів домашньої консервації. Рецепт не потребує варіння овочів чи додаткової стерилізації банок з овочами, а головний смак формує велика кількість подрібненого часнику.

Для приготування на 3 літри консервації знадобляться:

- 2 кг помідорів (вага орієнтовна й залежить від їхнього розміру),

- 1,5 л води,

- 180 г часнику.

Для маринаду потрібно взяти:

- 3 столові ложки солі,

- 6 столових ложок цукру,

- 5 горошин чорного перцю,

- 0,5 чайної ложки насіння гірчиці (за бажанням),

- 150 мл 9% оцту.

Невеликі помідори ретельно миють та щільно складають у простерилізовані банки. Після цього їх заливають окропом на 15-20 хвилин. Тим часом часник потрібно натерти на дрібній тертці та рівномірно розподілити між банками.

Потім воду злити у каструлю, додати 3 столові ложки солі та 6 столових ложок цукру, доводять до кипіння. У банки додати 5 горошин чорного перцю, 0,5 чайної ложки насіння гірчиці (за бажанням) і 150 мл 9% оцту, після чого залити киплячим маринадом і відразу закотити.

На завершення банки рекомендують акуратно прокатати, щоб спеції рівномірно розподілилися, перевернути догори дном і залишити під ковдрою до повного охолодження.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що закривати кабачки на зиму можна без тривалої стерилізації. Достатньо скористатися методом подвійного заливання окропом. Якщо хочеться заготовити кабачки на зиму без зайвих турбот, цей спосіб стане в пригоді. Приготування не займає багато часу, а для закуски на зиму потрібно мінімум інгредієнтів.