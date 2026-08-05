Помидоры "в снегу": простой рецепт без стерилизации, который стоит попробовать

Приготовить необычную зимнюю закуску просто – стоит обратить внимание на помидоры "в снегу". Главная особенность рецепта – большое количество чеснока. Также рецепт поражает простотой, ведь не нужно дополнительно стерилизовать банки с овощами.

Помидоры. Фото из открытых источников

Помидоры "в снегу" остаются одним из самых популярных способов домашней консервации. Рецепт не нуждается в варке овощей или дополнительной стерилизации банок с овощами, а главный вкус формирует большое количество измельченного чеснока.

Для приготовления на 3 литра консервации понадобятся:

- 2 кг помидоров (вес ориентировочный и зависит от их размера),

– 1,5 л воды,

– 180 г чеснока.

Для маринада нужно взять:

- 3 столовые ложки соли,

- 6 столовых ложек сахара,

- 5 горошин черного перца,

- 0,5 чайной ложки семян горчицы (по желанию),

– 150 мл 9% уксуса.

Небольшие помидоры тщательно моют и плотно складывают в простерилизованные банки. После этого их заливают крутым кипятком на 15-20 минут. Тем временем чеснок нужно натереть на мелкой терке и распределить равномерно между банками.

Затем воду слить в кастрюлю, добавить 3 столовых ложки соли и 6 столовых ложек сахара, доводят до кипения. В банки добавить 5 горошин черного перца, 0,5 чайной ложки семян горчицы (по желанию) и 150 мл 9% уксуса, после чего залить кипящим маринадом и сразу закатить.

В заключение банки рекомендуют аккуратно прокатать, чтобы специи равномерно распределились, перевернуть вверх дном и оставить под одеялом до полного охлаждения.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что закрывать кабачки на зиму можно без длительной стерилизации. Достаточно воспользоваться методом двойной заливки кипятком. Если хочется заготовить кабачки на зиму без лишних забот, этот способ пригодится. Приготовление не занимает много времени, а для закуски на зиму требуется минимум ингредиентов.