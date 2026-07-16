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Молоді кабачки на зиму: простий рецепт без стерилізації банок

Як приготувати хрусткі мариновані кабачки без стерилізації. Точні пропорції інгредієнтів і простий рецепт

16 липня 2026, 18:51
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Автор:
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Кречмаровская Наталия

Закривати кабачки на зиму можна без тривалої стерилізації. Достатньо скористатися методом подвійного заливання окропом.

Молоді кабачки на зиму: простий рецепт без стерилізації банок

Мариновані кабачки: Фото з відкритих джерел

Якщо хочеться заготовити кабачки на зиму без зайвих турбот, цей спосіб стане в пригоді. Портал "Коментарі" публікує простий рецепт, який не потребує стерилізації банок із вмістом. Усе тримається на подвійному заливанні окропом. Саме це допомагає зберегти овочі хрусткими.

На одну літрову банку знадобиться:

  • 500 — 600 грамів молодих кабачків,

  • 2-3 зубчики часнику,

  • одна гілочка кропу або парасолька,

  • 5 — 7 горошин чорного перцю,

  • 2-3 горошини духмяного перцю, 

  • один лавровий лист, 

  • листя хрону, вишні або смородини — за бажанням.

Для маринаду використовують:

  • 1 чайну ложку солі (з гіркою), 

  • 2 чайні ложки цукру, 

  • 1,5 столової ложки 9% оцту,

  • вода.

Кабачки нарізають кружальцями або брусочками, щільно укладають у банки зі спеціями та вперше заливають окропом на 10–15 хвилин. Потім воду переливають у каструлю, додають сіль і цукор, доводять до кипіння, а оцет вливають безпосередньо в банку. Після цього кабачки заливають гарячим маринадом, одразу закручують кришками, перевертають і залишають під теплим рушником приблизно на добу. Після повного остигання заготовка готова до зберігання.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що поки триває сезон огірків, саме час зробити зимові запаси. Достатньо дотриматися кількох простих правил, щоб закуска не розчарувала взимку. Рецепт маринованих огірків, які залишаються соковитими й приємно хрустять навіть через кілька місяців.




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