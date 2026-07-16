Молоді кабачки на зиму: простий рецепт без стерилізації банок

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Кречмаровская Наталия
Закривати кабачки на зиму можна без тривалої стерилізації. Достатньо скористатися методом подвійного заливання окропом.
Мариновані кабачки: Фото з відкритих джерел
Якщо хочеться заготовити кабачки на зиму без зайвих турбот, цей спосіб стане в пригоді. Портал "Коментарі" публікує простий рецепт, який не потребує стерилізації банок із вмістом. Усе тримається на подвійному заливанні окропом. Саме це допомагає зберегти овочі хрусткими.
На одну літрову банку знадобиться:
500 — 600 грамів молодих кабачків,
2-3 зубчики часнику,
одна гілочка кропу або парасолька,
5 — 7 горошин чорного перцю,
2-3 горошини духмяного перцю,
один лавровий лист,
листя хрону, вишні або смородини — за бажанням.
Для маринаду використовують:
1 чайну ложку солі (з гіркою),
2 чайні ложки цукру,
1,5 столової ложки 9% оцту,
вода.
Кабачки нарізають кружальцями або брусочками, щільно укладають у банки зі спеціями та вперше заливають окропом на 10–15 хвилин. Потім воду переливають у каструлю, додають сіль і цукор, доводять до кипіння, а оцет вливають безпосередньо в банку. Після цього кабачки заливають гарячим маринадом, одразу закручують кришками, перевертають і залишають під теплим рушником приблизно на добу. Після повного остигання заготовка готова до зберігання.
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