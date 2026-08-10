Огірки як у МакДональдз: простий рецепт пікантних пікулів на зиму

Якщо звичайні мариновані огірки вже набридли, спробуйте пікулі. Хрусткі кружальця огірків із цибулею, гірчицею та солодкуватим маринадом чудово смакують у домашніх бургерах, сендвічах, піці чи шаурмі. Такі огірки виходять дуже схожими, як у бургерах в МакДональдз, однак це, звісно, не оригінальний рецепт.

Огірки. Ілюстративне фото

Рецепт натхнений американською кухнею. Тут є незвичне поєднання оцту, гірчиці, куркуми та цукру, яке й створює той самий насичений кисло-солодкий смак.

Із зазначеної кількості продуктів виходить три банки по 500 мл. Про цікавий рецепт розповів шеф-кухар Євген Клопотенко.

Які огірки обрати

Для пікулів краще брати пружні огірки середнього розміру з тонкою шкіркою. Насіння всередині має бути небагато. Надто маленькі огірочки для цього рецепта не дуже зручні, адже їх складніше нарізати та потім використовувати як начинку.

Інгредієнти

Для огірків:

1200 г огірків;

2 цибулини;

2 ст. л солі.

Для маринаду:

100 мл столового оцту 9%;

2 ст. л гірчиці в зернах;

1 ч. л куркуми;

3 лаврові листки;

200 г цукру.

Як приготувати огірки пікулі

Крок 1. Огірки добре помийте й наріжте кружальцями завтовшки приблизно 2-4 мм. Намагайтеся робити шматочки однакового розміру, щоб вони рівномірно промаринувалися. Цибулю очистьте та наріжте півкільцями.

Крок 2. Перекладіть огірки й цибулю в миску, додайте 2 ст. л солі та обережно перемішайте. Залиште овочі на 1,5-2 години.

Крок 3. Тим часом приготуйте маринад. У сотейнику змішайте 100 мл оцту, 2 ст. л гірчиці в зернах, 1 ч. л куркуми, 3 лаврові листки та 200 г цукру. Поставте на вогонь і доведіть до кипіння.

Крок 4. У киплячий маринад додайте огірки разом із цибулею. Тушкуйте приблизно 5 хвилин, після чого зніміть сотейник із вогню.

Крок 5. Гарячі огірки з цибулею та маринадом розкладіть у попередньо стерилізовані банки. Накрийте стерилізованими кришками та щільно закрийте.

Як стерилізувати банки

Перед консервацією банки потрібно простерилізувати. Для півлітрових банок можна використати пару — близько 8 хвилин — або духовку: 15 хвилин за температури 180°C. Кришки обробіть парою або прокип’ятіть у воді протягом 10 хвилин.

Пікулі виходять хрусткими, кисло-солодкими та ароматними. Особливо добре вони смакують як доповнення до страв із м’ясом або як начинка для домашнього фастфуду.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про простий рецепт хрумких маринованих огірків.



