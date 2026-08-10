Огурцы как у МакДональдс: простой рецепт пикантных пикулей на зиму

Если обычные маринованные огурцы уже надоели, попробуйте пикули. Хрустящие кружочки огурцов с луком, горчицей и сладковатым маринадом прекрасно подойдут к домашним бургерам, сэндвичам, пицце или шаурме. Такие огурцы получаются очень похожими, как в бургерах в МакДональдс, однако это, конечно, не оригинальный рецепт.

Огурцы. Иллюстративное фото

Рецепт вдохновлен американской кухней. Здесь есть необычное сочетание уксуса, горчицы, куркумы и сахара, которое и создает тот же насыщенный кисло-сладкий вкус.

Из указанного количества продуктов выходит три банки по 500 мл. Об интересном рецепте рассказал шеф-повар Евгений Клопотенко.

Какие огурцы выбрать

Для пикулей лучше брать упругие огурцы среднего размера с тонкой кожурой. Семена внутри должно быть немного. Очень маленькие огурчики для этого рецепта не очень удобны, ведь их сложнее нарезать и потом использовать как начинку.

Ингредиенты

Для огурцов:

1200 г огурцов;

2 луковицы;

2 ст. л соли.

Для маринада:

100 мл столового уксуса 9%;

2 ст. л горчицы в зернах;

1 ч. л куркумы;

3 лавровых листа;

200 г сахара.

Как приготовить огурцы пикули.

Шаг 1. Огурцы хорошо промойте и нарежьте кружочками толщиной примерно 2-4 мм. Старайтесь делать кусочки одинакового размера, чтобы они равномерно промариновались. Лук очистите и нарежьте полукольцами.

Шаг 2. Переложите огурцы и лук в миску, добавьте 2 ст. л соли и осторожно перемешайте. Оставьте овощи на 1,5-2 часа.

Шаг 3. Тем временем приготовьте маринад. В сотейнике смешайте 100 мл уксуса, 2 ст. л горчицы в зернах, 1 ч. л куркумы, 3 лавровых листа и 200 г сахара. Поставьте на огонь и доведите до кипения.

Шаг 4. В кипящий маринад добавьте огурцы вместе с луком. Тушите примерно 5 минут, после чего снимите сотейник с огня.

Шаг 5. Горячие огурцы с луком и маринадом разложите в предварительно стерилизованные банки. Накройте стерилизованными крышками и плотно закройте.

Как стерилизовать банки

Перед консервацией банки нужно простерилизовать. Для полулитровых банок можно использовать пару – около 8 минут – или духовку: 15 минут при температуре 180°C. Крышки обработайте паром или прокипятите в воде в течение 10 минут.

Пикули получаются хрустящими, кисло-сладкими и ароматными. Особенно хорошо они подходят как дополнение к блюдам с мясом или как начинка для домашнего фастфуда.

Напомним: портал "Комментарии" писал о простом рецепте хрустящих маринованных огурцов.



