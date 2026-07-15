Ці мариновані огірки виходять ідеальними: перевірений рецепт

Поки триває сезон огірків, саме час зробити зимові запаси. Достатньо дотриматися кількох простих правил, щоб закуска не розчарувала взимку.

Огірки. Ілюстративне фото

Літо минає швидко. А смак свіжих огірків хочеться зберегти надовго. Саме тому зараз багато господинь беруться за консервацію. Портал "Коментарі" зібрав рецепт маринованих огірків, які залишаються соковитими й приємно хрустять навіть через кілька місяців.

Для десяти літрових банок знадобиться близько 5 кг невеликих огірків. Перед консервуванням огірки варто залишити у холодній воді приблизно на годину. Євген Клопотенко радить брати плоди довжиною 6–8 сантиметрів — саме вони найкраще підходять для заготівлі.

У кожну банку кладуть:

10 зерен гірчиці,

1 — 2 лаврові листки,

по три горошини чорного та духмяного перцю,

два зубчики часнику,

дві гвоздики.

Маринад готують із 3,5 літра води, 400 грамів цукру, 150 грамів солі — довести до кипіння та розчинення цукру та солі. Зняти з вогню, додати 500 мл 9-відсоткового оцту.

Далі все просто. У стерилізовані банки викладають спеції, щільно заповнюють їх огірками й заливають гарячим маринадом. Потім банки ставлять у каструлю з водою (вода має доходити до 2/3 банки), доводять до кипіння та стерилізують 10–15 хвилин. Далі герметично закручують, перевертають догори дном і залишають під теплою ковдрою до повного охолодження. Після цього заготовки можна прибирати у прохолодне місце.

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