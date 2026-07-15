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Ці мариновані огірки виходять ідеальними: перевірений рецепт

Як замаринувати огірки, щоб вони залишилися хрусткими. Простий рецепт і поради від шеф-кухаря Євгена Клопотенка

15 липня 2026, 15:36
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Кречмаровская Наталия

Поки триває сезон огірків, саме час зробити зимові запаси. Достатньо дотриматися кількох простих правил, щоб закуска не розчарувала взимку.

Ці мариновані огірки виходять ідеальними: перевірений рецепт

Огірки. Ілюстративне фото

Літо минає швидко. А смак свіжих огірків хочеться зберегти надовго. Саме тому зараз багато господинь беруться за консервацію. Портал "Коментарі" зібрав рецепт маринованих огірків, які залишаються соковитими й приємно хрустять навіть через кілька місяців.

Для десяти літрових банок знадобиться близько 5 кг невеликих огірків. Перед консервуванням огірки варто залишити у холодній воді приблизно на годину. Євген Клопотенко радить брати плоди довжиною 6–8 сантиметрів — саме вони найкраще підходять для заготівлі.

У кожну банку кладуть: 

  • 10 зерен гірчиці, 

  • 1 — 2 лаврові листки,

  • по три горошини чорного та духмяного перцю, 

  • два зубчики часнику,

  • дві гвоздики.

Маринад готують із 3,5 літра води, 400 грамів цукру, 150 грамів солі — довести до кипіння та розчинення цукру та солі. Зняти з вогню, додати 500 мл 9-відсоткового оцту.

Далі все просто. У стерилізовані банки викладають спеції, щільно заповнюють їх огірками й заливають гарячим маринадом. Потім банки ставлять у каструлю з водою (вода має доходити до 2/3 банки), доводять до кипіння та стерилізують 10–15 хвилин. Далі герметично закручують, перевертають догори дном і залишають під теплою ковдрою до повного охолодження. Після цього заготовки можна прибирати у прохолодне місце.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що зі стиглих вишень можна приготувати не тільки пироги, вареники чи пиріжки, а й вишукану та пікантну приправу. Простий рецепт приготування вишневого соусу до м’яса чи сиру на зиму.



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Джерело: https://klopotenko.com/perevireni-chasom-reczept-hrumkyh-konservovanyh-ogirkiv-na-zymu/
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