Огірки “по-фінськи” у пряному маринаді: заготовка на зиму без зайвого клопоту

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Кречмаровская Наталия
Зараз саме час закривати огірки на зиму. Однією з найпростіших та найвдаліших заготовок вважаються огірки “по-фінськи” — овочі проварюють безпосередньо в маринаді, тож додатково стерилізувати банки з вмістом не потрібно. Детальний рецепт наводить портал "Коментарі".
Огірки. Ілюстративне фото
Для приготування знадобляться такі продукти:
Огірки — 2 кг;
Вода — 1,5 л;
Сіль — 2 ст. л;
Цукор — 100 г;
Оцет (9%) — 100 мл;
Насіння гірчиці — 1 ч. л;
Лавровий лист — 3 шт.
Порядок дій:
Огірки вимийте та залийте холодною водою на дві години — це поверне їм пружність. Паралельно підготуйте посуд: простерилізуйте банки над парою або в духовці, а кришки прокип'ятіть 3–5 хвилин.
Наріжте огірки кружальцями завтовшки 2–3 см (або великими шматочками).
У каструлі з'єднайте воду, сіль і цукор, доведіть до кипіння. Після цього влийте оцет, додайте гірчицю та лавровий лист.
Опустіть нарізані огірки в киплячий маринад. Почекайте, поки вони змінять колір з яскраво-зеленого на оливковий (близько 4 хвилин), і проваріть ще 4 хвилини.
Перекладіть гарячі огірки в банки, залийте маринадом і одразу закатайте. Переверніть банки догори дном, вкутайте ковдрою і залиште до повного остигання.
Така консервація добре стоїть у темному прохолодному місці або підвалі впродовж всієї зими.
Портал “Коментарі” раніше писав, як приготувати пікантний салат з огірків та моркви на зиму — простий рецепт без додаткової стерилізації. Готову заготовку рекомендують зберігати у прохолодному місці. Пікантна закуска стане чудовим доповненням до повсякденного та святкового столу.