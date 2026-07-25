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Огірки “по-фінськи” у пряному маринаді: заготовка на зиму без зайвого клопоту

Огірки “по-фінськи” - це зручний спосіб заготовлення на зиму, який не потребує тривалого виварювання банок. Овочі виходять щільними та хрусткими

25 липня 2026, 08:27
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Кречмаровская Наталия

Зараз саме час закривати огірки на зиму. Однією з найпростіших та найвдаліших заготовок вважаються огірки “по-фінськи” — овочі проварюють безпосередньо в маринаді, тож додатково стерилізувати банки з вмістом не потрібно. Детальний рецепт наводить портал "Коментарі".

Огірки “по-фінськи” у пряному маринаді: заготовка на зиму без зайвого клопоту

Огірки. Ілюстративне фото

Для приготування знадобляться такі продукти:

  • Огірки — 2 кг;

  • Вода — 1,5 л;

  • Сіль — 2 ст. л;

  • Цукор — 100 г;

  • Оцет (9%) — 100 мл;

  • Насіння гірчиці — 1 ч. л;

  • Лавровий лист — 3 шт.

Порядок дій:

  1. Огірки вимийте та залийте холодною водою на дві години — це поверне їм пружність. Паралельно підготуйте посуд: простерилізуйте банки над парою або в духовці, а кришки прокип'ятіть 3–5 хвилин.

  2. Наріжте огірки кружальцями завтовшки 2–3 см (або великими шматочками).

  3. У каструлі з'єднайте воду, сіль і цукор, доведіть до кипіння. Після цього влийте оцет, додайте гірчицю та лавровий лист.

  4. Опустіть нарізані огірки в киплячий маринад. Почекайте, поки вони змінять колір з яскраво-зеленого на оливковий (близько 4 хвилин), і проваріть ще 4 хвилини.

  5. Перекладіть гарячі огірки в банки, залийте маринадом і одразу закатайте. Переверніть банки догори дном, вкутайте ковдрою і залиште до повного остигання.

Така консервація добре стоїть у темному прохолодному місці або підвалі впродовж всієї зими.

Портал “Коментарі” раніше писав, як приготувати пікантний салат з огірків та моркви на зиму — простий рецепт без додаткової стерилізації. Готову заготовку рекомендують зберігати у прохолодному місці. Пікантна закуска стане чудовим доповненням до повсякденного та святкового столу.




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