Огурцы "по-фински" в пряном маринаде: заготовка на зиму без лишних хлопот

Сейчас самое время закрывать огурцы на зиму. Одной из самых простых и удачных заготовок считаются огурцы "по-фински" — овощи проваривают непосредственно в маринаде, так что дополнительно стерилизовать банки с содержанием не нужно. Подробный рецепт приводит портал "Комментарии".

Огурцы. Иллюстративное фото

Для приготовления понадобятся следующие продукты:

Огурцы – 2 кг;

Вода – 1,5 л;

Соль – 2 ст. л;

Сахар – 100 г;

Уксус (9%) – 100 мл;

Семена горчицы – 1 ч. л;

Лавровый лист – 3 шт.

Порядок действий:

Огурцы вымойте и залейте холодной водой на два часа – это вернет им упругость. Параллельно подготовьте посуду: простерилизуйте банки над паром или в духовке, а крышки прокипятите 3–5 минут. Нарежьте огурцы кружочками толщиной 2-3 см (или большими кусочками). В кастрюле соедините воду, соль и сахар, доведите до кипения. После этого влейте уксус, добавьте горчицу и лавровый лист. Опустите нарезанные огурцы в кипящий маринад. Подождите, пока они изменят цвет с ярко-зеленого на оливковый (около 4 минут) и проварите еще 4 минуты. Переложите горячие огурцы в банки, залейте маринадом и сразу закатайте. Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.

Такая консервация хорошо стоит в темном прохладном месте или подвале на протяжении всей зимы.

Портал "Комментарии" ранее писал, как приготовить пикантный салат из огурцов и моркови на зиму – простой рецепт без дополнительной стерилизации. Готовую заготовку рекомендуется хранить в прохладном месте. Пикантная закуска станет отличным дополнением к повседневному и праздничному столу.



