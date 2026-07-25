Огурцы "по-фински" в пряном маринаде: заготовка на зиму без лишних хлопот

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Кречмаровская Наталия
Сейчас самое время закрывать огурцы на зиму. Одной из самых простых и удачных заготовок считаются огурцы "по-фински" — овощи проваривают непосредственно в маринаде, так что дополнительно стерилизовать банки с содержанием не нужно. Подробный рецепт приводит портал "Комментарии".
Огурцы. Иллюстративное фото
Для приготовления понадобятся следующие продукты:
Огурцы – 2 кг;
Вода – 1,5 л;
Соль – 2 ст. л;
Сахар – 100 г;
Уксус (9%) – 100 мл;
Семена горчицы – 1 ч. л;
Лавровый лист – 3 шт.
Порядок действий:
Огурцы вымойте и залейте холодной водой на два часа – это вернет им упругость. Параллельно подготовьте посуду: простерилизуйте банки над паром или в духовке, а крышки прокипятите 3–5 минут.
Нарежьте огурцы кружочками толщиной 2-3 см (или большими кусочками).
В кастрюле соедините воду, соль и сахар, доведите до кипения. После этого влейте уксус, добавьте горчицу и лавровый лист.
Опустите нарезанные огурцы в кипящий маринад. Подождите, пока они изменят цвет с ярко-зеленого на оливковый (около 4 минут) и проварите еще 4 минуты.
Переложите горячие огурцы в банки, залейте маринадом и сразу закатайте. Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.
Такая консервация хорошо стоит в темном прохладном месте или подвале на протяжении всей зимы.
Портал "Комментарии" ранее писал, как приготовить пикантный салат из огурцов и моркови на зиму – простой рецепт без дополнительной стерилизации. Готовую заготовку рекомендуется хранить в прохладном месте. Пикантная закуска станет отличным дополнением к повседневному и праздничному столу.