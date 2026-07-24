Хрумка закуска на зиму: готуємо пікантний салат з огірків та моркви по-корейськи

У розпал літнього сезону господиням пропонують приготувати смачний та помірно гострий салат з огірків і моркви на зиму. Для цієї страви чудово підійдуть навіть перерослі овочі. Детальним покроковим рецептом заготовки поділилися кулінарні експерти.

Огірки по-корейськи. Фото з відкритих джерел

Для приготування закуски знадобляться такі інгредієнти:

Огірки — 2 кг;

Морква — 500 г;

Часник -1 головка;

Цукор — 100 г;

Сіль — 50 г;

Приправа для моркви по-корейськи — 20 г;

Оцет 9% — 100 мл;

Олія — 100 мл.

Покроковий процес приготування:

Огірки ретельно вимити й замочити у воді на 1 годину. Нарізати соломкою або кружальцями (можна використати фігурний ніж). У перерослих плодів обов'язково видалити грубу шкірку та насіння. Моркву натерти на тертці для корейської моркви (або на звичайній великій). Злегка посолити її із загальної кількості солі та пом'яти руками. Зробити маринад: змішати пропущений через прес часник, сіль, цукор, оцет, олію та приправу для корейської моркви. Залити маринадом підготовлені овочі та залишити настоюватися на 1,5-2 години (або на ніч). Простерилізувати банки (паром чи в духовці) та кришки (прокип'ятити 3 хвилини). Овочеву суміш проварити протягом 15 хвилин, періодично помішуючи. Розкласти гарячий салат у банки, залити маринадом та закрутити. Перевернути догори дном, укутати ковдрою і залишити до повного остигання.

Готову заготовку рекомендують зберігати у прохолодному місці. Вона стане чудовим доповненням до повсякденного та святкового столу.

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