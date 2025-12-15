logo

Новогодний хит из простых продуктов, которые можно купить за копейки

Рецепт закуски, которая исчезает из тарелок первой – даже более дорогие деликатесы не мешают

15 декабря 2025, 13:55
Перед новогодними праздниками украинцы все внимательнее считают расходы и пытаются формировать стол так, чтобы он выглядел щедро, но не бил по кошельку. На этом фоне особую популярность приобретают простые овощные закуски, знакомые многим еще с детства. Кабачки с чесночным соусом именно из этой категории: бюджетные, понятные и одновременно универсальные для любого застолья.

Новогодний хит из простых продуктов, которые можно купить за копейки

Это блюдо точно будет съедено первым на новогоднем столе — бюджет до 100 грн.

Эту закуску часто готовят не только из-за доступности ингредиентов, но и из-за быстрого приготовления. Она не нуждается в духовке, сложной технике или редких продуктах, а результат выглядит аккуратно и уместно даже на праздничном столе. Кабачки хорошо сочетаются с другими холодными закусками, не перебивают вкус основных блюд и легко воспринимаются после сытных салатов.

Рецепт бюджетной новогодней закуски из кабачков

Ингредиенты:
– 2–3 средние кабачки
– 2–3 зубчика чеснока
– 3–4 столовые ложки сметаны или густого йогурта
– мука для панировки
– масло для жарки
– соль
– зелень по желанию

Способ приготовления:
Кабачки моют и нарезают кружками средней толщины. Овощи слегка подсаливают и оставляют на несколько минут, чтобы они пустили сок, после чего промокают бумажным полотенцем. Каждый кусочек обваливают в муке и выкладывают на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом. Кабачки обжаривают по обе стороны к румяной корочке, следя, чтобы они не подгорели и остались мягкими внутри.

Для соуса сметану или йогурт смешивают с измельченным чесноком, добавляют щепотку соли и, по желанию, мелко нарезанную зелень. Обжаренные кабачки выкладывают на тарелку, дают немного остыть и смазывают соусом или подают отдельно.

Эта закуска удобна еще и тем, что ее можно приготовить заранее. Даже после нескольких часов в холодильнике кабачки не теряют вкуса, а соус только лучше пропитывает овощи. Поэтому ее часто ставят на стол одной из первых — она легкая, не перегружает и быстро исчезает из тарелок.

На фоне роста цен и предпраздничных расходов такие простые блюда снова становятся актуальными. Кабачковая закуска доказывает, что новогодний стол может быть вкусным и продуманным даже без дорогих деликатесов, если сделать ставку на проверенную классику.

Напомним, ранее мы публиковали бюджетный рецепт рулетов из лаваша на новогодний стол.



