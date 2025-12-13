Ця закуска розлітається за 5 хвилин — бюджетний хіт на Новий рік 2026, який всі просять повторити

Якщо у вас обмежений бюджет, а хочеться приголомшити гостей на новорічному столі — ця закуска стане вашим секретною зброєю. Вартість — не більше 59 гривень, готується за 10 хвилин, а смак викликає справжню залежність. У соцмережах її вже охрестили головним хітом новорічних свят 2026.

Проста новорічна закуска за 59 гривень: готується за 10 хвилин, зникає — миттєво

Йдеться про "рулетики зі шпротами" — просту закуску з лавашу, яка підкорює поєднанням смаку, текстури та аромату. Для приготування знадобиться тонкий лаваш, одна банка шпротів, трохи майонезу, огірок (свіжий або маринований) і варене яйце. Все дрібно нарізається, змащується майонезом, загортається у рулет, охолоджується — і нарізається на порції.

На столі ці рулетики зникають першими. Люди зізнаються: часто роблять подвійну порцію — і все одно не вистачає.

"На святковому столі були олів’є, крабовий, навіть дорогі канапе з сьомгою — але всі питали рецепт саме рулетиків", — ділиться користувачка TikTok із Тернополя.

Ціна продуктів — мінімальна, а ефект — максимальний. Саме такі рецепти зараз шукають українці, які хочуть влаштувати смачне, але доступне свято.

Щоб святкові закупи не стали стресом для бюджету, експерти радять почати формувати новорічний кошик вже зараз. Купуючи продукти та делікатеси поступово, ви зможете уникнути ажіотажу в останні дні грудня, зекономити на акційних пропозиціях і не відчути удару по гаманцю. Особливо це стосується тривалих у зберіганні товарів — консервів, солодощів, алкоголю, круп та напоїв, ціни на які ближче до свят мають тенденцію зростати.