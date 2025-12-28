Новорічне диво на столі: салат “Ананас”, від якого гості будуть у захваті і випрошуватимуть рецепт

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
Гості будуть у захваті від цього салату, а домашні скажуть вам спасибі! Новий рік — чудова нагода дивувати та радувати рідних. Салат “Ананас” стане зіркою святкового столу: він смачний, ситний і виглядає як справжній фруктовий шедевр.
Рецепт салату “Ананас” на Новий рік: смачно, просто та красиво
Інгредієнти:
230 г курячого філе
230 г печериць
100 г твердого сиру
200 г ананасів (свіжих або консервованих)
4 яйця
1 цибулина
1 пучок зеленої цибулі
3 ст.л. олії
30 г подрібнених і 25 г цілих волоських горіхів
4 ст.л. майонезу
сіль, перець за смаком
Приготування:
Відваріть куряче філе та яйця, щоб вони встигли охолонути. Для бульйону: залийте філе холодною водою, доведіть до кипіння, додайте моркву, цибулю та кілька горошин чорного перцю. Після закипання зменшіть вогонь і варіть 20–25 хвилин, за 10 хвилин до кінця додайте сіль. Дайте м’ясу охолонути в бульйоні.
Гриби та цибуля: наріжте печериці тонкими слайсами, цибулю дрібно. Обсмажте цибулю на олії до прозорості, додайте гриби та готуйте до повного випаровування рідини. Посоліть перед закінченням приготування.
Підготовка інших інгредієнтів: наріжте кубиками відварене філе та яйця. Ананас очистіть, видаліть серцевину і наріжте дрібними шматочками. Сир натріть на тертці та змішайте з яйцями і майонезом.
Формування салату:
На овальне блюдо викладіть гриби.
Зверху — куряче філе, формуючи овальну форму, схожу на ананас.
Додайте шматочки ананаса, зверху — сир з яйцем, змастіть майонезом.
Нанесіть сітку з майонезу.
Половинки волоських горіхів замінять лусочки, а пучок зеленої цибулі стане хвостиком.
Порада: подавайте салат одразу, щоб ананас не встиг дати зайву рідину.
Результат: ніжний, яскравий і святковий салат, який стане головною прикрасою новорічного столу та принесе безліч компліментів!
Читайте також в "Коментарях" рецепт бюджетного і дуже смачного салату на Новий рік.