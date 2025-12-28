logo_ukra

Новорічне диво на столі: салат “Ананас”, від якого гості будуть у захваті і випрошуватимуть рецепт

Ніжний, святковий і неймовірно ефектний салат прикрасить ваш стіл і здивує гостей.

28 грудня 2025, 22:07
Гості будуть у захваті від цього салату, а домашні скажуть вам спасибі! Новий рік — чудова нагода дивувати та радувати рідних. Салат “Ананас” стане зіркою святкового столу: він смачний, ситний і виглядає як справжній фруктовий шедевр.

Новорічне диво на столі: салат “Ананас”, від якого гості будуть у захваті і випрошуватимуть рецепт

Рецепт салату “Ананас” на Новий рік: смачно, просто та красиво

Інгредієнти:

  • 230 г курячого філе

  • 230 г печериць

  • 100 г твердого сиру

  • 200 г ананасів (свіжих або консервованих)

  • 4 яйця

  • 1 цибулина

  • 1 пучок зеленої цибулі

  • 3 ст.л. олії

  • 30 г подрібнених і 25 г цілих волоських горіхів

  • 4 ст.л. майонезу

  • сіль, перець за смаком

Приготування:

  1. Відваріть куряче філе та яйця, щоб вони встигли охолонути. Для бульйону: залийте філе холодною водою, доведіть до кипіння, додайте моркву, цибулю та кілька горошин чорного перцю. Після закипання зменшіть вогонь і варіть 20–25 хвилин, за 10 хвилин до кінця додайте сіль. Дайте м’ясу охолонути в бульйоні.

  2. Гриби та цибуля: наріжте печериці тонкими слайсами, цибулю дрібно. Обсмажте цибулю на олії до прозорості, додайте гриби та готуйте до повного випаровування рідини. Посоліть перед закінченням приготування.

  3. Підготовка інших інгредієнтів: наріжте кубиками відварене філе та яйця. Ананас очистіть, видаліть серцевину і наріжте дрібними шматочками. Сир натріть на тертці та змішайте з яйцями і майонезом.

  4. Формування салату:

    • На овальне блюдо викладіть гриби.

    • Зверху — куряче філе, формуючи овальну форму, схожу на ананас.

    • Додайте шматочки ананаса, зверху — сир з яйцем, змастіть майонезом.

    • Нанесіть сітку з майонезу.

    • Половинки волоських горіхів замінять лусочки, а пучок зеленої цибулі стане хвостиком.

Порада: подавайте салат одразу, щоб ананас не встиг дати зайву рідину.

Результат: ніжний, яскравий і святковий салат, який стане головною прикрасою новорічного столу та принесе безліч компліментів!

Читайте також в "Коментарях" рецепт бюджетного і дуже смачного салату на Новий рік. 



