Новогоднее чудо на столе: салат "Ананас", от которого гости будут в восторге и будут выпрашивать рецепт
commentss НОВОСТИ Все новости

Новогоднее чудо на столе: салат "Ананас", от которого гости будут в восторге и будут выпрашивать рецепт

Нежный, праздничный и невероятно эффектный салат украсит ваш стол и удивит гостей.

28 декабря 2025, 22:07
Автор:
Проніна Анна

Гости будут в восторге от этого салата, а домашние скажут вам спасибо! Новый год — прекрасная возможность удивлять и радовать родных. Салат "Ананас" станет звездой праздничного стола: он вкусен, сыт и выглядит как настоящий фруктовый шедевр.

Новогоднее чудо на столе: салат "Ананас", от которого гости будут в восторге и будут выпрашивать рецепт

Рецепт салата "Ананас" на Новый год: вкусно, просто и красиво

Ингредиенты:

  • 230 г куриного филе

  • 230 г шампиньонов

  • 100 г твердого сыра

  • 200 г ананасов (свежих или консервированных)

  • 4 яйца

  • 1 луковица

  • 1 пучок зеленого лука

  • 3 ст.л. растительного масла

  • 30 г измельченных и 25 г целых грецких орехов

  • 4 ст.л. майонеза

  • соль, перец по вкусу

Приготовление:

  1. Отварите куриное филе и яйца , чтобы они успели остыть. Для бульона залейте филе холодной водой, доведите до кипения, добавьте морковь, лук и несколько горошин черного перца. После закипания убавьте огонь и варите 20–25 минут, за 10 минут до конца добавьте соль. Дайте мясу остыть в бульоне.

  2. Грибы и лук: нарежьте шампиньоны тонкими слайсами, лук мелко. Обжарьте лук на растительном масле до прозрачности, добавьте грибы и готовьте к полному испарению жидкости. Посолите до окончания приготовления.

  3. Подготовка других ингредиентов: нарежьте отварное филе и яйца кубиками. Ананас очистите, удалите сердцевину и нарежьте мелкими кусочками. Сыр натрите на терке и смешайте с яйцами и майонезом.

  4. Формирование салата:

    • На овальное блюдо выложите грибы.

    • Сверху – куриное филе, формируя овальную форму, похожую на ананас.

    • Добавьте кусочки ананаса, сверху – творог с яйцом, смажьте майонезом.

    • Нанесите сетку из майонеза.

    • Половинки грецких орехов заменят чешуйки, а пучок зеленого лука станет хвостиком.

Совет: подавайте салат сразу, чтобы ананас не успел дать лишнюю жидкость.

Результат: нежный, яркий и праздничный салат, который станет главным украшением новогоднего стола и принесет множество комплиментов!

