Новогоднее чудо на столе: салат "Ананас", от которого гости будут в восторге и будут выпрашивать рецепт

Гости будут в восторге от этого салата, а домашние скажут вам спасибо! Новый год — прекрасная возможность удивлять и радовать родных. Салат "Ананас" станет звездой праздничного стола: он вкусен, сыт и выглядит как настоящий фруктовый шедевр.

Рецепт салата "Ананас" на Новый год: вкусно, просто и красиво

Ингредиенты:

230 г куриного филе

230 г шампиньонов

100 г твердого сыра

200 г ананасов (свежих или консервированных)

4 яйца

1 луковица

1 пучок зеленого лука

3 ст.л. растительного масла

30 г измельченных и 25 г целых грецких орехов

4 ст.л. майонеза

соль, перец по вкусу

Приготовление:

Отварите куриное филе и яйца , чтобы они успели остыть. Для бульона залейте филе холодной водой, доведите до кипения, добавьте морковь, лук и несколько горошин черного перца. После закипания убавьте огонь и варите 20–25 минут, за 10 минут до конца добавьте соль. Дайте мясу остыть в бульоне. Грибы и лук: нарежьте шампиньоны тонкими слайсами, лук мелко. Обжарьте лук на растительном масле до прозрачности, добавьте грибы и готовьте к полному испарению жидкости. Посолите до окончания приготовления. Подготовка других ингредиентов: нарежьте отварное филе и яйца кубиками. Ананас очистите, удалите сердцевину и нарежьте мелкими кусочками. Сыр натрите на терке и смешайте с яйцами и майонезом. Формирование салата: На овальное блюдо выложите грибы.

Сверху – куриное филе, формируя овальную форму, похожую на ананас.

Добавьте кусочки ананаса, сверху – творог с яйцом, смажьте майонезом.

Нанесите сетку из майонеза.

Половинки грецких орехов заменят чешуйки, а пучок зеленого лука станет хвостиком.

Совет: подавайте салат сразу, чтобы ананас не успел дать лишнюю жидкость.

Результат: нежный, яркий и праздничный салат, который станет главным украшением новогоднего стола и принесет множество комплиментов!

