Ніжніша за паску: рецепт сирної бабки, яку розмітають зі столу першою

На Великдень господині дедалі частіше повертаються до перевірених рецептів, які асоціюються з дитинством. Один із таких десертів – сирна бабка. Вона ніжна, ароматна і має особливу текстуру, яку складно переплутати з будь-якою іншою випічкою. Правильно приготовлена бабка буквально тане в роті і не осідає після випікання.

Сирна бабка, як у бабусі – перевірений великодній рецепт і головні секрети

Секрет ідеальної сирної бабки – не лише в інгредієнтах, а й у правильній техніці приготування.

Інгредієнти

Сир кисломолочний – 750 г

Цукор – 100 г

Яєчні жовтки – 3 шт

Білки – 3 шт

Вершкове масло – 30 г

Кукурудзяний крохмаль – 1 ст. л.

Ванільний цукор – 1 ч. л.

Родзинки (або цукати/журавлина) – за смаком

Маршмелоу – 70 г

Вода – 2 ст. л.

Як приготувати

Спочатку потрібно добре перебити сир із цукром, жовтками, маслом, крохмалем і ванільним цукром до максимально однорідної маси. Важливо, щоб не залишалося грудочок – саме це відповідає за ніжність текстури.

Окремо збийте білки до стійкої піни. Додавайте їх до сирної маси поступово, акуратно перемішуючи лопаткою, щоб зберегти повітряність.

Після цього додайте родзинки або інші добавки і рівномірно розподіліть масу.

Секрет ідеальної текстури

Викладіть суміш у форму і поставте її на водяну баню. Випікайте при температурі 170°C приблизно 60 хвилин. Такий спосіб дозволяє уникнути пересушування.

Після випікання не поспішайте діставати десерт. Залиште його в духовці на 2–3 години, а потім поставте в холодильник. Повільне охолодження – головний секрет, щоб бабка не осіла.

Фінальний штрих

Для глазурі розтопіть маршмелоу з водою у мікрохвильовці, перемішайте до однорідності та нанесіть на холодну бабку. Дайте застигнути приблизно 20–30 хвилин.

У результаті ви отримаєте ніжний, ароматний десерт, який легко може стати головною прикрасою святкового столу. І головне – саме той смак, який багато хто пам’ятає з дитинства.

