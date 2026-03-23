Оце то рецепт: паска... на картопляному відварі – ризикнули б приготувати?

Перед Великоднем українці традиційно шукають “той самий” рецепт паски, яка вийде не просто смачною, а ідеальною – м’якою, ароматною та такою, що не черствіє вже наступного дня. І цього року в мережі стрімко набирає популярності несподіваний варіант, який багатьох здивував.

Паска на картопляному відварі: рецепт, який перевертає уявлення про святкову випічку

Як повідомляють "Коментарі", мова йде про паску на картопляному відварі – старий, але майже забутий рецепт, який зараз переживає нову хвилю популярності.

Чим цей рецепт здивував навіть досвідчених господинь

На перший погляд ідея додати у тісто воду, в якій варилася картопля, здається дивною. Але саме цей інгредієнт і дає той ефект, за який господині готові відмовитися від класичних рецептів.

Картопляний відвар містить крохмаль, який працює як природний “утримувач вологи”. У результаті тісто виходить не сухим, а ніжним, з легкою пористою структурою. Така паска довше залишається свіжою і буквально тане в роті.

Що потрібно для приготування

Для цього рецепта знадобляться прості інгредієнти, які є майже в кожній кухні:

картопляний відвар (теплий) – 250 мл

дріжджі (живі) – 30–40 г або сухі 10–12 г

борошно – приблизно 700–800 г

цукор – 150–200 г

вершкове масло (розтоплене) – 100 г

яйця – 2 шт + 2 жовтки

сметана – 2 столові ложки

сіль – 0,5 чайної ложки

родзинки, цукати, цедра лимона або апельсина – за смаком

Як приготувати паску на картопляному відварі

Спочатку готують опару. У теплому картопляному відварі розчиняють дріжджі, додають ложку цукру і кілька ложок борошна. Суміш залишають у теплому місці на 20–30 хвилин, поки не з’явиться характерна пінна “шапочка”.

Далі готують основне тісто. Яйця збивають із цукром, додають сіль, сметану, розтоплене масло та цедру. Потім усе з’єднують із опарою і поступово вводять борошно.

Тісто потрібно добре вимісити – не менше 15–20 хвилин. Воно має бути м’яким, еластичним і трохи липким.

Після цього тісто залишають у теплому місці на 1,5–2 години. Воно повинно збільшитися приблизно вдвічі.

Коли тісто підійшло, додають сухофрукти, обережно перемішують і розкладають у форми, заповнюючи їх приблизно на третину. Потім залишають ще раз підрости вже у формах.

Випікають паски при температурі 170–180 градусів близько 35–45 хвилин – залежно від розміру.

Чому цей рецепт називають “ідеальним”

Головний ефект – це текстура. Паска виходить вологою, ніжною і не пересихає навіть через кілька днів. Саме цього найчастіше не вистачає у класичних рецептах.

Крім того, така випічка має більш насичений смак і приємний аромат, який розкривається вже під час випікання.

Ще один плюс – універсальність. До тіста можна додавати будь-які улюблені наповнювачі: родзинки, цукати, горіхи чи навіть шоколад.

Цей рецепт уже називають одним із найцікавіших відкриттів останніх років у великодній випічці. І, судячи з відгуків господинь, багато хто після першої спроби більше не повертається до класичного варіанту.

