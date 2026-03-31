Нежнее кулича: рецепт сырной бабки, которую разметают со стола первой
НОВОСТИ

Нежнее кулича: рецепт сырной бабки, которую разметают со стола первой

Сочная, воздушная и без “оседания” – как приготовить идеальный десерт к празднику.

31 марта 2026, 19:25
Проніна Анна

К Пасхе хозяйки все чаще возвращаются к проверенным рецептам, которые ассоциируются с детством. Один из таких десертов – творожная бабка. Она нежная, ароматная и имеет особую текстуру, которую сложно перепутать с любой другой выпечкой. Правильно приготовленная бабка буквально тает во рту и не оседает после выпечки .

Нежнее кулича: рецепт сырной бабки, которую разметают со стола первой

Сырная бабка, как у бабушки – проверенный пасхальный рецепт и главные секреты

Секрет идеальной сырной бабки – не только в ингредиентах, но и в правильной технике приготовления.

Ингредиенты

Сыр кисломолочный – 750 г
Сахар – 100 г
Яичные желтки – 3 шт.
Белки – 3 шт
Сливочное масло – 30 г
Кукурузный крахмал – 1 ст. л.
Ванильный сахар – 1 ч. л.
Изюм (или цукаты/клюква) – по вкусу
Маршмелоу – 70 г
Вода – 2 ст. л.

Как приготовить

Сначала нужно хорошо перебить творог с сахаром, желтками, маслом, крахмалом и ванильным сахаром до максимально однородной массы. Важно, чтобы не оставалось комочков – именно это отвечает за нежность текстуры .

Отдельно взбейте белки до стойкой пены. Добавляйте их в творожную массу постепенно, аккуратно перемешивая лопаткой, чтобы сохранить воздушность.

После этого добавьте изюм или другие добавки и равномерно распределите массу.

Секрет идеальной текстуры

Выложите смесь в форму и поставьте ее на водяную баню. Выпекайте при температуре 170°C примерно 60 минут. Такой способ позволяет избежать пересушивания.

После выпечки не торопитесь доставать десерт. Оставьте его в духовке на 2–3 часа, затем поставьте в холодильник. Медленное охлаждение – главный секрет, чтобы бабка не осела .

Финальный штрих

Для глазури растопите маршмелоу с водой в микроволновке, перемешайте до однородности и нанесите на холодную бабку. Дайте застыть около 20–30 минут.

В результате вы получите нежный ароматный десерт, который легко может стать главным украшением праздничного стола. И главное – именно тот вкус, который многие помнят с детства .

Читайте также в "Комментариях", как приготовить кулич на картофельном отваре.



