Нежнее кулича: рецепт сырной бабки, которую разметают со стола первой

К Пасхе хозяйки все чаще возвращаются к проверенным рецептам, которые ассоциируются с детством. Один из таких десертов – творожная бабка. Она нежная, ароматная и имеет особую текстуру, которую сложно перепутать с любой другой выпечкой. Правильно приготовленная бабка буквально тает во рту и не оседает после выпечки .

Сырная бабка, как у бабушки – проверенный пасхальный рецепт и главные секреты

Секрет идеальной сырной бабки – не только в ингредиентах, но и в правильной технике приготовления.

Ингредиенты

Сыр кисломолочный – 750 г

Сахар – 100 г

Яичные желтки – 3 шт.

Белки – 3 шт

Сливочное масло – 30 г

Кукурузный крахмал – 1 ст. л.

Ванильный сахар – 1 ч. л.

Изюм (или цукаты/клюква) – по вкусу

Маршмелоу – 70 г

Вода – 2 ст. л.

Как приготовить

Сначала нужно хорошо перебить творог с сахаром, желтками, маслом, крахмалом и ванильным сахаром до максимально однородной массы. Важно, чтобы не оставалось комочков – именно это отвечает за нежность текстуры .

Отдельно взбейте белки до стойкой пены. Добавляйте их в творожную массу постепенно, аккуратно перемешивая лопаткой, чтобы сохранить воздушность.

После этого добавьте изюм или другие добавки и равномерно распределите массу.

Секрет идеальной текстуры

Выложите смесь в форму и поставьте ее на водяную баню. Выпекайте при температуре 170°C примерно 60 минут. Такой способ позволяет избежать пересушивания.

После выпечки не торопитесь доставать десерт. Оставьте его в духовке на 2–3 часа, затем поставьте в холодильник. Медленное охлаждение – главный секрет, чтобы бабка не осела .

Финальный штрих

Для глазури растопите маршмелоу с водой в микроволновке, перемешайте до однородности и нанесите на холодную бабку. Дайте застыть около 20–30 минут.

В результате вы получите нежный ароматный десерт, который легко может стать главным украшением праздничного стола. И главное – именно тот вкус, который многие помнят с детства .

