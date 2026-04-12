logo_ukra

BTC/USD

70905

ETH/USD

2186.74

USD/UAH

43.46

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Найдивніші паски в Україні: від паски-піци до кролик-паски (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Найдивніші паски в Україні: від паски-піци до кролик-паски (ФОТО)

В Україні набирають популярності незвичні паски, які змунюють традиційні: суші-паска, бургер-паска та піца-паска.

12 квітня 2026, 18:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Український великодній стіл стрімко змінюється, а традиційна паска дедалі частіше отримує неочікувані форми та смаки. Кулінари пропонують новий погляд на символ свята Великдень та створюють незвичні поєднання пасок та інших страв.

Slava Kot
12 квітня 2026, 18:20

Креативні паски на Великдень в Україні

Суші-паска

Фудблогерка Valeriia Veligura популяризувала суші-паску. Це поєднання рису, норі, лосося та крем-сиру. Незвичний формат швидко став вірусним, а користувачів приваблює не лише вигляд, а й поєднання знайомих інгредієнтів у новій формі.

Бургер-паска

У київськму закладі Chicken Cosmopolitan з’явився ще один експеримент з паскою. Це бургер-паска, яка схожа на класичний бургер, але з верхівкою паски замість булочки. Такий формат поєднує солодке і солоне, граючи на ностальгії за "найсмачнішою частиною" святкової випічки.

Піца-паска

В іншому закладі Києва Titka Bella запропонували піца-паску, де традиційну форму поєднали з італійськими мотивами. Автори ідеї жартують, що замість класичного рецепта надихалися неаполітанською кухнею, створивши гібрид святкової випічки на Великдень та піци.

Паска-кролик

Найбільш екстравагантний варіант цього року серед пасок стала гігантська паска у формі кролика вагою до 5 кг. Її нижній шар складається з класичного тіста, а верхній — це складний декор із мастики. Ця паска коштує 17 тисяч гривень та є найдорожчою паскою в Україні у 2026 році.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, коли пекти паску на Великдень. Священник назвав найкращі дні перед святкуванням. Також він розповів, коли потрібно фарбувати яйця.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини