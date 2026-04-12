Найдивніші паски в Україні: від паски-піци до кролик-паски (ФОТО)

Український великодній стіл стрімко змінюється, а традиційна паска дедалі частіше отримує неочікувані форми та смаки. Кулінари пропонують новий погляд на символ свята Великдень та створюють незвичні поєднання пасок та інших страв.

Креативні паски на Великдень в Україні

Суші-паска

Фудблогерка Valeriia Veligura популяризувала суші-паску. Це поєднання рису, норі, лосося та крем-сиру. Незвичний формат швидко став вірусним, а користувачів приваблює не лише вигляд, а й поєднання знайомих інгредієнтів у новій формі.

Бургер-паска

У київськму закладі Chicken Cosmopolitan з’явився ще один експеримент з паскою. Це бургер-паска, яка схожа на класичний бургер, але з верхівкою паски замість булочки. Такий формат поєднує солодке і солоне, граючи на ностальгії за "найсмачнішою частиною" святкової випічки.

Піца-паска

В іншому закладі Києва Titka Bella запропонували піца-паску, де традиційну форму поєднали з італійськими мотивами. Автори ідеї жартують, що замість класичного рецепта надихалися неаполітанською кухнею, створивши гібрид святкової випічки на Великдень та піци.

Паска-кролик

Найбільш екстравагантний варіант цього року серед пасок стала гігантська паска у формі кролика вагою до 5 кг. Її нижній шар складається з класичного тіста, а верхній — це складний декор із мастики. Ця паска коштує 17 тисяч гривень та є найдорожчою паскою в Україні у 2026 році.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, коли пекти паску на Великдень. Священник назвав найкращі дні перед святкуванням. Також він розповів, коли потрібно фарбувати яйця.



