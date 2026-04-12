Самые странные паски в Украине: от паски-пиццы до кролик-паски (ФОТО)

Украинский пасхальный стол стремительно меняется, а традиционный кулич все чаще получает неожиданные формы и вкусы. Кулинары предлагают новый взгляд на символ праздника Пасхи и создают необычные сочетания куличей и других блюд.

Креативные паски на Пасху в Украине

Суши-паска

Фудблогерка Valeriia Veligura популяризировала суши-паску. Это сочетание риса, норы, лосося и крем-сыра. Необычный формат быстро стал вирусным, а пользователей привлекает не только облик, но и сочетание знакомых ингредиентов в новой форме.

Бургер-паска

В киевском заведении Chicken Cosmopolitan появился еще один эксперимент с куличом. Это бургер-паска, которая похожа на классический бургер, но с верхушкой кулича вместо булочки. Такой формат сочетает сладкое и соленое, играя на ностальгии по "вкуснейшей части" праздничной выпечки.

Пицца-паска

В другом заведении Киева Titka Bella предложили пицца-паска, где традиционную форму соединили с итальянскими мотивами. Авторы идеи шутят, что вместо классического рецепта вдохновлялись неаполитанской кухней, создав гибрид праздничной выпечки на Пасху и пиццы.

Паска-кролик

Наиболее экстравагантный вариант в этом году среди куличей стал гигантский кулич в форме кролика весом до 5 кг. Его нижний слой состоит из классического теста, а верхний – это сложный декор из мастики. Эта паска стоит 17 тысяч гривен и является самой дорогой паской в Украине в 2026 году.

