Найдорожча паска в Україні: скільки коштує та як виглядає (ФОТО)

Напередодні Великодня в Україні з’явилися справжні гастрономічні рекордсмени. Якщо традиційна домашня паска цьогоріч коштує в середньому близько 267 гривень за кілограм, то преміальні варіанти кондитерів можуть сягати декілька тисяч гривень.

За даними Інституту аграрної економіки, приготування кількох домашніх пасок обійдеться приблизно у 357 гривні. Водночас у супермаркетах базові варіанти стартують від 58 гривень. Однак на цьому ринку є й інша крайність, це ексклюзивна випічка від шеф-кухарів.

Про найдорожчі паски розповів популярний фуд-блогер "Київський дегустатор", який протестував пропозиції топових кондитерських столиці. За його словами, ціни на святкову випічку коливаються від 1200 до 2800 гривень, але справжній рекорд встановила паска за 17 тисяч гривень.

Йдеться про великодній виріб у формі кролика заввишки близько 55 см і вагою до 5 кг. Нижній шар цієї "паски" складається тіста з родзинками та цукатами, тоді як верхня частина — це складна декоративна конструкція з мастики, створена вручну. Саме художнє оформлення, фігурки та деталізація формують основну частину ціни.

Однак у соцмережах реакція користувачів на найдорожчу паску в Україні виявилася неоднозначною.

"Це що завгодно але не Паска"

"Це про маркетинг і бізнес. Але точно не про традиції. Це не традиційна українська паска… Паска має нести символ, значення"

"Гарно, мабуть смачно, але яка це Паска? Десерт, торт, але точно не паска"

"Найдорожча паска це паска, що пекла моя мати, яка зараз в окупації вже 5 рік поспіль"

Таким чином, великодній ринок демонструє контраст між традицією та сучасними трендами, де символічна випічка перетворюється на елемент розкоші й маркетингу.

