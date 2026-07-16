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Молодые кабачки на зиму: простой рецепт без стерилизации банок

Как приготовить хрустящие маринованные кабачки без стерилизации. Точные пропорции ингредиентов и простой рецепт

16 июля 2026, 18:51
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Кречмаровская Наталия

Закрывать кабачки на зиму можно без продолжительной стерилизации. Достаточно воспользоваться методом двойной заливки кипятком.

Молодые кабачки на зиму: простой рецепт без стерилизации банок

Маринованные кабачки. Фото из открытых источников

Если хочется заготовить кабачки на зиму без лишних забот, этот способ пригодится. Портал "Комментарии" публикует простой рецепт, не требующий стерилизации банок с содержимым. Все держится на двойной заливке кипятком. Именно это помогает сохранить овощи хрустящими.

На одну литровую банку понадобится:

  • 500 – 600 граммов молодых кабачков,

  • 2-3 зубчика чеснока,

  • одна веточка укропа или зонтик,

  • 5 — 7 горошин черного перца,

  • 2-3 горошины душистого перца,

  • один лавровый лист,

  • листья хрена, вишни или смородины – по желанию.

Для маринада используют:

  • 1 чайную ложку соли (с горкой),

  • 2 чайные ложки сахара,

  • 1,5 столовой ложки 9% уксуса,

  • вода.

Кабачки нарезают кружочками или брусочками, плотно укладывают в банки со специями и первый раз заливают крутым кипятком на 10–15 минут. Затем воду переливают в кастрюлю, добавляют соль и сахар, доводят до кипения, а уксус вливают прямо в банку. После этого кабачки заливают горячим маринадом, сразу закручивают крышками, переворачивают и оставляют под теплым полотенцем примерно в сутки. После полного остывания заготовка готова к хранению.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что пока продолжается сезон огурцов, самое время сделать зимние запасы. Достаточно соблюсти несколько простых правил, чтобы закуска не разочаровала зимой. Рецепт маринованных огурцов, которые остаются сочными и приятно хрустят даже через несколько месяцев.




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