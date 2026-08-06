Мариновані баклажани зникають зі столу першими: рецепт ароматної закуски на зиму

Баклажани на зиму можна приготувати не лише у вигляді салатів чи ікри. Це рецепт вразить навіть найвишуканіших гурманів.

Баклажани. Ілюстративне фото

Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує простий рецепт маринованої закуски, яка за смаком нагадує гриби. Головний секрет — поєднання часнику, кропу та правильної маринації.

Баклажаниочищати від шкірки не потрібно. Достатньо добре помити овочі, зрізати плодоніжки та нарізати кубиками або напівкільцями. Для консервації підійдуть як банки із кришками twist-off, так і звичайні металеві.

Які інгредієнти знадобляться

Для приготування закуски потрібно:

баклажани — 450 г;

кріп — 10 гілочок;

часник — 5–6 зубчиків;

оцет 9% — 40 мл;

соняшникова олія — 50 мл;

сіль — 1 ч. л.

Як маринувати баклажани

Спочатку банки та кришки необхідно вимити й простерилізувати. Баклажани після нарізання слід відварити у воді протягом 5 хвилин після закипання, потім відкинути на друшляк, щоб стекла зайва рідина.

Далі овочі перекладають у миску, додають 10 гілочок дрібно нарізаного кропу, 5–6 зубчиків подрібненого часнику, 1 чайну ложку солі, вливають 50 мл соняшникової олії та 40 мл 9-відсоткового оцту. Після ретельного перемішування суміш розкладають у стерилізовані банки.

Скільки стерилізувати банки

Заповнені банки потрібно додатково простерилізувати. Для цього на дно великої каструлі кладуть рушник, встановлюють банки, накривають кришками, але не закручують. У каструлю наливають воду до рівня "плічок" банок і після закипання стерилізують 15 хвилин.

Після цього банки герметично закручують, залишають охолоджуватися за кімнатної температури, а потім переносять у прохолодне місце.

За словами Євгена Клопотенка, така закуска добре поєднується з м'якими сирами, маринованою цибулею, а також може стати незвичайною начинкою для домашньої піци. За умови правильного зберігання мариновані баклажани можуть простояти до одного року.

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