Маринованные баклажаны исчезают со стола первыми: рецепт ароматной закуски на зиму

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Кречмаровская Наталия
Баклажаны на зиму можно приготовить не только в виде салатов или икры. Это рецепт поразит даже самых изысканных гурманов.
Баклажаны. Иллюстративное фото
Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает простой рецепт маринованной закуски, по вкусу напоминающей грибы. Главный секрет – сочетание чеснока, укропа и правильной маринации.
Баклажаны очищать от кожуры не нужно. Достаточно хорошо промыть овощи, срезать плодоножки и нарезать кубиками или полукольцами. Для консервации подойдут банки с крышками twist-off, так и обычные металлические.
Для приготовления закуски нужно:
баклажаны – 450 г;
укроп – 10 веточек;
чеснок – 5–6 зубчиков;
уксус 9% – 40 мл;
подсолнечное масло – 50 мл;
соль – 1 ч. л.
Сначала банки и крышки нужно вымыть и простерилизовать. Баклажаны после нарезки следует отварить в воде в течение 5 минут после закипания, затем откинуть на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.
Затем овощи перекладывают в миску, добавляют 10 веточек мелко нарезанного укропа, 5-6 зубчиков измельченного чеснока, 1 чайную ложку соли, вливают 50 мл подсолнечного масла и 40 мл 9-процентного уксуса. После тщательного перемешивания смесь разлагают в стерилизованные банки.
Заполненные банки нужно дополнительно простерилизовать. Для этого на дно большой кастрюли кладут полотенце, устанавливают банки, накрывают крышками, но не завинчиваются. В кастрюлю наливают воду до уровня "плечиков" банок и после закипания стерилизуют 15 минут.
После этого банки герметично закручивают, оставляют охлаждаться при комнатной температуре, а затем переносят в прохладное место.
По словам Евгения Клопотенко, такая закуска хорошо сочетается с мягкими сырами, маринованным луком, а также может стать необычной начинкой для домашней пиццы. При правильном хранении маринованные баклажаны могут простоять до одного года.
Напомним: портал "Комментарии" писал, о простом рецепте маринования помидоров.