Маринованные баклажаны исчезают со стола первыми: рецепт ароматной закуски на зиму

Баклажаны на зиму можно приготовить не только в виде салатов или икры. Это рецепт поразит даже самых изысканных гурманов.

Баклажаны. Иллюстративное фото

Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает простой рецепт маринованной закуски, по вкусу напоминающей грибы. Главный секрет – сочетание чеснока, укропа и правильной маринации.

Баклажаны очищать от кожуры не нужно. Достаточно хорошо промыть овощи, срезать плодоножки и нарезать кубиками или полукольцами. Для консервации подойдут банки с крышками twist-off, так и обычные металлические.

Какие ингредиенты понадобятся

Для приготовления закуски нужно:

баклажаны – 450 г;

укроп – 10 веточек;

чеснок – 5–6 зубчиков;

уксус 9% – 40 мл;

подсолнечное масло – 50 мл;

соль – 1 ч. л.

Как мариновать баклажаны

Сначала банки и крышки нужно вымыть и простерилизовать. Баклажаны после нарезки следует отварить в воде в течение 5 минут после закипания, затем откинуть на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.

Затем овощи перекладывают в миску, добавляют 10 веточек мелко нарезанного укропа, 5-6 зубчиков измельченного чеснока, 1 чайную ложку соли, вливают 50 мл подсолнечного масла и 40 мл 9-процентного уксуса. После тщательного перемешивания смесь разлагают в стерилизованные банки.

Сколько стерилизовать банки

Заполненные банки нужно дополнительно простерилизовать. Для этого на дно большой кастрюли кладут полотенце, устанавливают банки, накрывают крышками, но не завинчиваются. В кастрюлю наливают воду до уровня "плечиков" банок и после закипания стерилизуют 15 минут.

После этого банки герметично закручивают, оставляют охлаждаться при комнатной температуре, а затем переносят в прохладное место.

По словам Евгения Клопотенко, такая закуска хорошо сочетается с мягкими сырами, маринованным луком, а также может стать необычной начинкой для домашней пиццы. При правильном хранении маринованные баклажаны могут простоять до одного года.

Напомним: портал "Комментарии" писал, о простом рецепте маринования помидоров.



