Кавуновий сік на зиму: рецепт, який здивує кожного

Кавуни вже з’явилися на українських прилавках, але сезон соковитих ягід швидко закінчиться. Один зі способів зберегти їхній смак до зими — приготувати домашній кавуновий сік.

Кавун. Фото ШІ

Для заготівлі знадобляться:

м’якоть кавуна — 3,5 кг;

цукор — 250 г;

лимонна кислота — 1 ч. л.

Спочатку м’якуш кавуна потрібно дрібно нарізати та ретельно вибрати всі кісточки. Далі спосіб приготування залежить від того, який сік ви хочете отримати.

Якщо подобається густий сік із м’якоттю, кавун перебивають блендером. Для прозорого соку без осаду макуху двічі пропускають через соковичавлювач, після чого рідину фільтрують через 8 шарів марлі.

Із зазначеної кількості кавуна виходить трохи понад 3 літри соку.

Банки потрібно ретельно промити з обох боків і витерти насухо. Кришки та банки простерилізувати над парою.

Кавуновий сік перелити у велику каструлю, додати 250 г цукру та 1 чайну ложку лимонної кислоти. Довести суміш до кипіння й проварити ще 3 хвилини.

Гарячий сік одразу розлити у стерилізовані банки, закрутити кришками та перевернути догори дном. Накрити теплою тканиною і залишити до повного охолодження.

Таку заготівлю можна дістати взимку, коли свіжих кавунів уже давно не буде. Смак літа — просто у банці.

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