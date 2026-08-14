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Арбузный сок на зиму: рецепт, который удивит каждого

Как закрыть арбузный сок на зиму: точный рецепт из 3,5 кг мякоти, сахара и лимонной кислоты

14 августа 2026, 14:38
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Кречмаровская Наталия

Арбузы уже появились на украинских прилавках, но сезон сочных ягод скоро закончится. Один из способов сохранить их вкус к зиме – приготовить домашний арбузный сок.

Арбузный сок на зиму: рецепт, который удивит каждого

Арбуз. Фото ИИ

Для заготовки понадобятся:

  • мякоть арбуза – 3,5 кг;

  • сахар – 250 г;

  • лимонная кислота – 1 ч. л.

Сначала мякоть арбуза нужно мелко нарезать и тщательно выбрать все косточки. Далее способ приготовления зависит от того, какой сок вы хотите получить.

Если нравится густой сок с мякотью, арбуз перебивают блендером. Для прозрачного сока без осадка жмых дважды пропускают через соковыжималку, после чего жидкость фильтруют через 8 слоев марли.

Из указанного количества арбуза выходит чуть более 3 литров сока.

Банки нужно тщательно промыть с обеих сторон и вытереть насухо. Крышки и банки простерилизовать над паром.

Арбузный сок перелить в большую кастрюлю, добавить 250 г сахара и 1 чайную ложку лимонной кислоты. Довести смесь до кипения и проварить еще 3 минуты.

Горячий сок сразу разлить в стерилизованные банки, закрутить крышками и перевернуть вверх дном. Накрыть теплой тканью и оставить до полного охлаждения.

Такую заготовку можно получить зимой, когда свежих арбузов уже давно не будет. Вкус лета – прямо в банке.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что сливы могут удивить не только сладкими заготовками. Из них получается густой ароматный соус с приятной остротой, прекрасно дополнит мясные блюда. Сезон слив – самое время сделать необычную заготовку на зиму. Вместо традиционного варенья можно приготовить пикантный сливовый соус с чесноком и острым перцем.




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