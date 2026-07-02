Хрусткі консервовані кабачки на зиму: класичний рецепт, який вдається завжди

Кабачки — це один із найпопулярніших літніх овочів, який чудово підходить для закруток. Мариновані кабачки виходять дуже ніжними, але водночас хрусткими. Вони стануть ідеальною закускою до картоплі, м'яса або просто смачним доповненням до щоденного столу. За цим рецептом кабачки готуються швидко, а результат неодмінно порадує всю родину.

Ілюстративне фото

Інгредієнти (з розрахунку на одну літрову банку)

Основні компоненти:

Кабачки (молоді, з тонкою шкіркою) — скільки увійде в банку (приблизно 600–700 г)

(молоді, з тонкою шкіркою) — скільки увійде в банку (приблизно 600–700 г) Парасолька кропу — 1 шт.

— 1 шт. Лист хрону — 1/2 шт.

— 1/2 шт. Листя вишні та смородини — по 2-3 шт. (для хрускоту)

— по 2-3 шт. (для хрускоту) Часник — 2-3 зубчики

— 2-3 зубчики Чорний перець горошком — 5 шт.

— 5 шт. Духмяний перець — 2 шт.

Для маринаду (на 1 літр води):

Сіль (кам'яна, не йодована) — 2 ст. ложки (без гірки)

(кам'яна, не йодована) — 2 ст. ложки (без гірки) Цукор — 3 ст. ложки

— 3 ст. ложки Оцет 9% — 50 мл

Покрокова інструкція приготування

Крок 1: Підготовка банок та овочів

Помийте банки з содою та ретельно прополощіть. Стерилізувати їх заздалегідь не обов'язково, адже ми будемо стерилізувати їх разом із кабачками. Прокип'ятіть кришки у воді протягом 3–5 хвилин. Вимийте кабачки. Вибирайте молоді плоди без великого насіння всередині. Наріжте їх кружальцями товщиною приблизно 1–1.5 см або брусочками.

Крок 2: Наповнення банок

На дно кожної літрової банки викладіть усю зелень (хрін, кріп, листя дерев), очищені зубчики часнику та перець горошком. Щільно викладіть нарізані кабачки до самого верху банки.

Крок 3: Приготування маринаду

Налийте у каструлю воду, додайте сіль та цукор. Доведіть суміш до кипіння, щоб усі кристали повністю розчинилися. Вимкніть вогонь і додайте у воду оцет, після чого перемішайте маринад.

Крок 4: Стерилізація

Залийте гарячий маринад у банки з кабачками до самого верху. Прикрийте банки кришками (але не закручуйте їх). Візьміть велику каструлю, застеліть її дно рушником (щоб банки не тріснули) і поставте туди банки. Налийте в каструлю теплу воду так, щоб вона доходила до "плічок" банок. Доведіть воду в каструлі до кипіння та стерилізуйте літрові банки протягом 10 хвилин (для 1,5-літрових знадобиться 15 хвилин).

Крок 5: Завершення процесу

Обережно дістаньте банки з каструлі та відразу щільно закатайте їх кришками за допомогою ключа або єврокришками типу твіст-офф. Переверніть банки догори дном, щоб перевірити герметичність. Увага: На відміну від огірків, кабачки не потрібно тепло укутувати ковдрою. Якщо вони будуть довго остигати, то стануть занадто м'якими і втратять свій фірмовий хрускіт. Просто залиште їх холонути за кімнатної температури.

Корисні поради для ідеального результату

Супер-хрускіт: Якщо ви хочете, щоб кабачки були максимально хрусткими, перед приготуванням замочіть їх у холодній воді на 2 години.

Якщо ви хочете, щоб кабачки були максимально хрусткими, перед приготуванням замочіть їх у холодній воді на 2 години. Експерименти зі смаком: Для пікантності у кожну банку можна додати маленький шматочок гострого перцю чилі або кілька шматочків свіжої моркви.

Зберігати таку консервацію можна у прохолодному темному місці (льоху чи кладовці) до наступного сезону. Смачного!

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав рецепт консервованих огірків у кетчупі чілі.