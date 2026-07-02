Хрустящие консервированные кабачки на зиму: классический рецепт, который удается всегда

Кабачки — это один из самых популярных летних овощей, отлично подходящий для закруток. Маринованные кабачки получаются очень нежными, но в то же время хрустящими. Они станут идеальной закуской к картофелю, мясу или просто вкусным дополнением к ежедневному столу. По этому рецепту кабачки готовятся быстро, а результат обязательно порадует всю семью.
Иллюстративное фото
Ингредиенты (в расчете на одну литровую банку)
Основные компоненты:
- Кабачки (молодые, с тонкой кожурой) – сколько войдет в банку (примерно 600–700 г)
- Зонтик укропа — 1 шт.
- Лист хрена – 1/2 шт.
- Листья вишни и смородины – по 2-3 шт. (для хруста)
- Чеснок — 2-3 зубчика
- Черный перец горошком – 5 шт.
- Душистый перец — 2 шт.
Для маринада (на 1 литр воды):
- Соль (каменная, не йодированная) – 2 ст. ложки (без горки)
- Сахар – 3 ст. ложки
- Уксус 9% — 50 мл
Пошаговая инструкция по приготовлению
Шаг 1: Подготовка банок и овощей
- Помойте банки с содой и тщательно прополощите. Стерилизовать их заранее не обязательно, ведь мы стерилизовать их вместе с кабачками.
- Прокипятите крышки в воде в течение 3-5 минут.
- Вымойте кабачки . Выбирайте молодые плоды без больших семян внутри. Нарежьте их кружочками толщиной примерно 1-1,5 см или брусочками.
Шаг 2: Наполнение банок
- На дно каждой литровой банки выложите всю зелень (хрен, укроп, листья деревьев), очищенные зубчики чеснока и перец горошком.
- Плотно выложите нарезанные кабачки в самый верх банки.
Шаг 3: Приготовление маринада
- Налейте в кастрюлю воду, добавьте соль и сахар.
- Доведите смесь до кипения, чтобы все кристаллы полностью растворились.
- Выключите огонь и добавьте в воду уксус, затем перемешайте маринад.
Шаг 4: Стерилизация
- Залейте горячий маринад в банки с кабачками до самого верха.
- Прикройте банки крышками (но не закручивайте их).
- Возьмите большую кастрюлю, застелите ее дно полотенцем (чтобы банки не треснули) и поставьте туда банки.
- Налейте в кастрюлю теплую воду так, чтобы она доходила до "плечиков" банок.
- Доведите воду в кастрюлю до кипения и стерилизуйте литровые банки в течение 10 минут (для 1,5-литровых потребуется 15 минут).
Шаг 5: Завершение процесса
- Осторожно достаньте банки из кастрюли и сразу закатайте их крышками с помощью ключа или еврокрышками типа твист-офф.
- Переверните банки вверх дном, чтобы проверить герметичность.
- Внимание: В отличие от огурцов кабачки не нужно тепло укутывать одеялом. Если они будут долго остывать, то станут слишком мягкими и потеряют свой фирменный хруст. Просто оставьте их остыть при комнатной температуре.
Полезные советы для идеального результата
- Супер-хруст: Если вы хотите, чтобы кабачки были максимально хрустящими, перед приготовлением замочите их в холодной воде на 2 часа.
- Эксперименты со вкусом Для пикантности в каждую банку можно добавить маленький кусочек острого перца чили или несколько кусочков свежей моркови.
Сохранять такую консервацию можно в прохладном темном месте (погребе или кладовке) до следующего сезона. Приятного аппетита!
Напомним, ранее портал "Комментарии" писал рецепт консервированных огурцов в кетчупе чили.
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