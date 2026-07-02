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Хрустящие консервированные кабачки на зиму: классический рецепт, который удается всегда

Этот рецепт консервированных кабачков удается даже новичкам

2 июля 2026, 13:38
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Недилько Ксения

Кабачки — это один из самых популярных летних овощей, отлично подходящий для закруток. Маринованные кабачки получаются очень нежными, но в то же время хрустящими. Они станут идеальной закуской к картофелю, мясу или просто вкусным дополнением к ежедневному столу. По этому рецепту кабачки готовятся быстро, а результат обязательно порадует всю семью.

Хрустящие консервированные кабачки на зиму: классический рецепт, который удается всегда

Иллюстративное фото

Ингредиенты (в расчете на одну литровую банку)

Основные компоненты:

  • Кабачки (молодые, с тонкой кожурой) – сколько войдет в банку (примерно 600–700 г)
  • Зонтик укропа — 1 шт.
  • Лист хрена – 1/2 шт.
  • Листья вишни и смородины – по 2-3 шт. (для хруста)
  • Чеснок — 2-3 зубчика
  • Черный перец горошком – 5 шт.
  • Душистый перец — 2 шт.

Для маринада (на 1 литр воды):

  • Соль (каменная, не йодированная) – 2 ст. ложки (без горки)
  • Сахар – 3 ст. ложки
  • Уксус 9% — 50 мл

Пошаговая инструкция по приготовлению

Шаг 1: Подготовка банок и овощей

  1. Помойте банки с содой и тщательно прополощите. Стерилизовать их заранее не обязательно, ведь мы стерилизовать их вместе с кабачками.
  2. Прокипятите крышки в воде в течение 3-5 минут.
  3. Вымойте кабачки . Выбирайте молодые плоды без больших семян внутри. Нарежьте их кружочками толщиной примерно 1-1,5 см или брусочками.

Шаг 2: Наполнение банок

  1. На дно каждой литровой банки выложите всю зелень (хрен, укроп, листья деревьев), очищенные зубчики чеснока и перец горошком.
  2. Плотно выложите нарезанные кабачки в самый верх банки.

Шаг 3: Приготовление маринада

  1. Налейте в кастрюлю воду, добавьте соль и сахар.
  2. Доведите смесь до кипения, чтобы все кристаллы полностью растворились.
  3. Выключите огонь и добавьте в воду уксус, затем перемешайте маринад.

Шаг 4: Стерилизация

  1. Залейте горячий маринад в банки с кабачками до самого верха.
  2. Прикройте банки крышками (но не закручивайте их).
  3. Возьмите большую кастрюлю, застелите ее дно полотенцем (чтобы банки не треснули) и поставьте туда банки.
  4. Налейте в кастрюлю теплую воду так, чтобы она доходила до "плечиков" банок.
  5. Доведите воду в кастрюлю до кипения и стерилизуйте литровые банки в течение 10 минут (для 1,5-литровых потребуется 15 минут).

Шаг 5: Завершение процесса

  1. Осторожно достаньте банки из кастрюли и сразу закатайте их крышками с помощью ключа или еврокрышками типа твист-офф.
  2. Переверните банки вверх дном, чтобы проверить герметичность.
  3. Внимание: В отличие от огурцов кабачки не нужно тепло укутывать одеялом. Если они будут долго остывать, то станут слишком мягкими и потеряют свой фирменный хруст. Просто оставьте их остыть при комнатной температуре.

Полезные советы для идеального результата

  • Супер-хруст: Если вы хотите, чтобы кабачки были максимально хрустящими, перед приготовлением замочите их в холодной воде на 2 часа.
  • Эксперименты со вкусом Для пикантности в каждую банку можно добавить маленький кусочек острого перца чили или несколько кусочков свежей моркови.

Сохранять такую консервацию можно в прохладном темном месте (погребе или кладовке) до следующего сезона. Приятного аппетита!

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал рецепт консервированных огурцов в кетчупе чили.



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