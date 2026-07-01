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Острые, хрустящие и невероятно вкусные: рецепт огурцов с кетчупом Чили, который покорит всех

Хит зимнего стола: пошаговый рецепт хрустящих огурцов с кетчупом для любителей остренького

1 июля 2026, 12:02
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Недилько Ксения

Консервированные огурцы – это главная закуска на каждом зимнем столе. Но если обычные маринады с укропом и чесноком вам уже немного надоели, есть отличный способ удивить семью. Огурцы с добавлением кетчупа "Чили" получаются невероятно хрустящими, с приятной остротой и сладковатым привкусом. Соседи будут точно выпрашивать этот рецепт!

Острые, хрустящие и невероятно вкусные: рецепт огурцов с кетчупом Чили, который покорит всех

Иллюстративное фото

Ниже расписан самый простой, но вкусный пошаговый рецепт, который идеально подходит для литровых банок.

Что понадобится для приготовления

Расчет ингредиентов представлен на 5 литровых банок (примерно 3–3,5 кг небольших огурцов).

Для каждой банки (на дно):

  • Зонтик укропа — 1 шт.
  • Лист хрена – небольшой кусочек.
  • Чеснок – 2-3 зубчика.
  • Черный перец горошком – 4-5 шт.
  • Душистый перец — 1-2 шт.

Для супер-маринада:

  • Вода — 7 стаканов (стакан 250 мл).
  • Кетчуп "Чили" (любой любимой марки) – 1 пачка (около 250-300 г).
  • Сахар – 1 стакан.
  • Соль (каменная, не йодированная) – 2 столовые ложки (с небольшой горкой).
  • Уксус (обычный столовый 9%) – 1 стакан.

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Подготовка главного ингредиента

Огурцы тщательно помойте. Залейте их холодной водой не менее 2–3 часов. Это самый главный секрет: огурцы впитают влагу и благодаря этому останутся звонко хрустящими после стерилизации. Затем срежьте кончики с обеих сторон.

Шаг 2. Закладка в банки

В чистые (можно не стерилизовать, просто хорошо помыть) литровые банки выложите всю зелень, перец и чеснок. Огурцы складывайте плотно. Первый слой лучше ставить вертикально, а сверху доносить более мелкие плоды горизонтально.

Шаг 3. Варим маринад

В большую кастрюлю налейте воду. Добавьте соль, сахар и кетчуп Чили. Хорошо перемешайте, чтобы все растворилось. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Как только маринад закипит, влейте уксус, подержите на огне еще 1 минуту и выключайте.

Шаг 4. Заливка и стерилизация

Осторожно разлейте горячий маринад в банки с огурцами до самого верха. Прикройте банки чистыми металлическими крышками (но не закручивайте!).

Возьмите большую широкую кастрюлю, положите на ее дно полотенце или тканевую салфетку. Поставьте туда банки и налейте в кастрюлю теплую воду так, чтобы она доходила до "плечиков" банок. Поставьте в огонь. После закипания воды в кастрюле стерилизуйте банки ровно 10–12 минут . Вы увидите, как огурцы начнут менять цвет с ярко-зеленого на оливковый.

Шаг 5. Финал

Осторожно извлеките банки из кипятка и плотно закрутите (или закатайте) крышки. Переверните банки вверх дном, поставьте на ровную поверхность. Важно: эти огурцы не нужно укутывать одеялом! Если их сильно утеплить, они сварились внутри и потеряют свой знаменитый хруст. Просто дайте им остыть при комнатной температуре.

Полезные советы для идеального результата

  • Какие огурцы брать? Выбирайте небольшие, пузырчатые плоды. Салатные гладкие огурцы для этого рецепта не подойдут – они станут мягкими.
  • Уровень остроты. Если вы не любите очень острое, можно взять половину пачки кетчупа "Чили" и половину обычного нежно-томатного или ласкового.
  • Хранение. Благодаря уксусу и стерилизации такие огурчики прекрасно стоят даже в обычной квартире в кладовке.

Зимой такая закуска станет идеальным дополнением к жареной картошке, запеченному мясу или просто как самостоятельное блюдо к праздничному столу!

Напомним, портал "Комментарии" писал о рецептах 5-ти самых популярных коктейлей для этого лета .



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