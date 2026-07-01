Острые, хрустящие и невероятно вкусные: рецепт огурцов с кетчупом Чили, который покорит всех

Консервированные огурцы – это главная закуска на каждом зимнем столе. Но если обычные маринады с укропом и чесноком вам уже немного надоели, есть отличный способ удивить семью. Огурцы с добавлением кетчупа "Чили" получаются невероятно хрустящими, с приятной остротой и сладковатым привкусом. Соседи будут точно выпрашивать этот рецепт!

Иллюстративное фото

Ниже расписан самый простой, но вкусный пошаговый рецепт, который идеально подходит для литровых банок.

Что понадобится для приготовления

Расчет ингредиентов представлен на 5 литровых банок (примерно 3–3,5 кг небольших огурцов).

Для каждой банки (на дно):

Зонтик укропа — 1 шт.

Лист хрена – небольшой кусочек.

Чеснок – 2-3 зубчика.

Черный перец горошком – 4-5 шт.

Душистый перец — 1-2 шт.

Для супер-маринада:

Вода — 7 стаканов (стакан 250 мл).

Кетчуп "Чили" (любой любимой марки) – 1 пачка (около 250-300 г).

Сахар – 1 стакан.

Соль (каменная, не йодированная) – 2 столовые ложки (с небольшой горкой).

Уксус (обычный столовый 9%) – 1 стакан.

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Подготовка главного ингредиента

Огурцы тщательно помойте. Залейте их холодной водой не менее 2–3 часов. Это самый главный секрет: огурцы впитают влагу и благодаря этому останутся звонко хрустящими после стерилизации. Затем срежьте кончики с обеих сторон.

Шаг 2. Закладка в банки

В чистые (можно не стерилизовать, просто хорошо помыть) литровые банки выложите всю зелень, перец и чеснок. Огурцы складывайте плотно. Первый слой лучше ставить вертикально, а сверху доносить более мелкие плоды горизонтально.

Шаг 3. Варим маринад

В большую кастрюлю налейте воду. Добавьте соль, сахар и кетчуп Чили. Хорошо перемешайте, чтобы все растворилось. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Как только маринад закипит, влейте уксус, подержите на огне еще 1 минуту и выключайте.

Шаг 4. Заливка и стерилизация

Осторожно разлейте горячий маринад в банки с огурцами до самого верха. Прикройте банки чистыми металлическими крышками (но не закручивайте!).

Возьмите большую широкую кастрюлю, положите на ее дно полотенце или тканевую салфетку. Поставьте туда банки и налейте в кастрюлю теплую воду так, чтобы она доходила до "плечиков" банок. Поставьте в огонь. После закипания воды в кастрюле стерилизуйте банки ровно 10–12 минут . Вы увидите, как огурцы начнут менять цвет с ярко-зеленого на оливковый.

Шаг 5. Финал

Осторожно извлеките банки из кипятка и плотно закрутите (или закатайте) крышки. Переверните банки вверх дном, поставьте на ровную поверхность. Важно: эти огурцы не нужно укутывать одеялом! Если их сильно утеплить, они сварились внутри и потеряют свой знаменитый хруст. Просто дайте им остыть при комнатной температуре.

Полезные советы для идеального результата

Какие огурцы брать? Выбирайте небольшие, пузырчатые плоды. Салатные гладкие огурцы для этого рецепта не подойдут – они станут мягкими.

Выбирайте небольшие, пузырчатые плоды. Салатные гладкие огурцы для этого рецепта не подойдут – они станут мягкими. Уровень остроты. Если вы не любите очень острое, можно взять половину пачки кетчупа "Чили" и половину обычного нежно-томатного или ласкового.

Если вы не любите очень острое, можно взять половину пачки кетчупа "Чили" и половину обычного нежно-томатного или ласкового. Хранение. Благодаря уксусу и стерилизации такие огурчики прекрасно стоят даже в обычной квартире в кладовке.

Зимой такая закуска станет идеальным дополнением к жареной картошке, запеченному мясу или просто как самостоятельное блюдо к праздничному столу!

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