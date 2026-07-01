Острые, хрустящие и невероятно вкусные: рецепт огурцов с кетчупом Чили, который покорит всех

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Недилько Ксения
Консервированные огурцы – это главная закуска на каждом зимнем столе. Но если обычные маринады с укропом и чесноком вам уже немного надоели, есть отличный способ удивить семью. Огурцы с добавлением кетчупа "Чили" получаются невероятно хрустящими, с приятной остротой и сладковатым привкусом. Соседи будут точно выпрашивать этот рецепт!
Иллюстративное фото
Ниже расписан самый простой, но вкусный пошаговый рецепт, который идеально подходит для литровых банок.
Расчет ингредиентов представлен на 5 литровых банок (примерно 3–3,5 кг небольших огурцов).
Для каждой банки (на дно):
Для супер-маринада:
Шаг 1. Подготовка главного ингредиента
Огурцы тщательно помойте. Залейте их холодной водой не менее 2–3 часов. Это самый главный секрет: огурцы впитают влагу и благодаря этому останутся звонко хрустящими после стерилизации. Затем срежьте кончики с обеих сторон.
Шаг 2. Закладка в банки
В чистые (можно не стерилизовать, просто хорошо помыть) литровые банки выложите всю зелень, перец и чеснок. Огурцы складывайте плотно. Первый слой лучше ставить вертикально, а сверху доносить более мелкие плоды горизонтально.
Шаг 3. Варим маринад
В большую кастрюлю налейте воду. Добавьте соль, сахар и кетчуп Чили. Хорошо перемешайте, чтобы все растворилось. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Как только маринад закипит, влейте уксус, подержите на огне еще 1 минуту и выключайте.
Шаг 4. Заливка и стерилизация
Осторожно разлейте горячий маринад в банки с огурцами до самого верха. Прикройте банки чистыми металлическими крышками (но не закручивайте!).
Возьмите большую широкую кастрюлю, положите на ее дно полотенце или тканевую салфетку. Поставьте туда банки и налейте в кастрюлю теплую воду так, чтобы она доходила до "плечиков" банок. Поставьте в огонь. После закипания воды в кастрюле стерилизуйте банки ровно 10–12 минут . Вы увидите, как огурцы начнут менять цвет с ярко-зеленого на оливковый.
Шаг 5. Финал
Осторожно извлеките банки из кипятка и плотно закрутите (или закатайте) крышки. Переверните банки вверх дном, поставьте на ровную поверхность. Важно: эти огурцы не нужно укутывать одеялом! Если их сильно утеплить, они сварились внутри и потеряют свой знаменитый хруст. Просто дайте им остыть при комнатной температуре.
Зимой такая закуска станет идеальным дополнением к жареной картошке, запеченному мясу или просто как самостоятельное блюдо к праздничному столу!
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