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Хрустящая закуска на зиму: готовим пикантный салат из огурцов и моркови по-корейски

Простой рецепт пикантного салата из огурцов и моркови по-корейски на зиму. Идеально подойдет даже для переросших овощей

24 июля 2026, 16:04
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Кречмаровская Наталия

В разгар летнего сезона хозяйкам предлагают приготовить вкусный и умеренно острый салат из огурцов и моркови на зиму. Для этого блюда отлично подойдут даже переросшие овощи. Подробным пошаговым рецептом заготовки поделились кулинарные эксперты.

Хрустящая закуска на зиму: готовим пикантный салат из огурцов и моркови по-корейски

Огурцы по-корейски. Иллюстративное фото

Для приготовления закуски понадобятся следующие ингредиенты:

  • Огурцы — 2 кг;

  • Морковь — 500 г;

  • Чеснок -1 головка;

  • Сахар — 100 г;

  • Соль — 50 г;

  • Приправа для моркови по-корейски — 20 г;

  • Уксус 9% — 100 мл;

  • Масло растительное — 100 мл.

Пошаговый процесс приготовления:

  1. Огурцы кропотливо вымыть и замочить в воде на 1 час. Нарезать соломкой или кружочками (можно использовать фигурный нож). У переросших плодов обязательно удалить грубую кожуру и семена.

  2. Морковь натереть на терке для корейской моркови (или на обычной крупной). Слегка посолить из общего количества соли и помять руками.

  3. Сделать маринад: смешать пропущенный через пресс чеснок, соль, сахар, уксус, подсолнечное масло и приправу для корейской моркови.

  4. Залить маринадом подготовленные овощи и оставить настаиваться на 1,5-2 часа (или ночью).

  5. Простерилизовать банки (паром или в духовке) и крышки (прокипятить 3 минуты).

  6. Овощную смесь проварить в течение 15 минут, периодически помешивая.

  7. Разложить горячий салат в банки, залить маринадом и закрутить. Перевернуть вверх дном, укутать одеялом и оставить до полного остывания.

Готовую заготовку рекомендуется хранить в прохладном месте. Она станет отличным дополнением к повседневному и праздничному столу.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как заготовить молодые кабачки на зиму.




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