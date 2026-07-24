Хрустящая закуска на зиму: готовим пикантный салат из огурцов и моркови по-корейски

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Кречмаровская Наталия
В разгар летнего сезона хозяйкам предлагают приготовить вкусный и умеренно острый салат из огурцов и моркови на зиму. Для этого блюда отлично подойдут даже переросшие овощи. Подробным пошаговым рецептом заготовки поделились кулинарные эксперты.
Огурцы по-корейски. Иллюстративное фото
Для приготовления закуски понадобятся следующие ингредиенты:
Огурцы — 2 кг;
Морковь — 500 г;
Чеснок -1 головка;
Сахар — 100 г;
Соль — 50 г;
Приправа для моркови по-корейски — 20 г;
Уксус 9% — 100 мл;
Масло растительное — 100 мл.
Пошаговый процесс приготовления:
Огурцы кропотливо вымыть и замочить в воде на 1 час. Нарезать соломкой или кружочками (можно использовать фигурный нож). У переросших плодов обязательно удалить грубую кожуру и семена.
Морковь натереть на терке для корейской моркови (или на обычной крупной). Слегка посолить из общего количества соли и помять руками.
Сделать маринад: смешать пропущенный через пресс чеснок, соль, сахар, уксус, подсолнечное масло и приправу для корейской моркови.
Залить маринадом подготовленные овощи и оставить настаиваться на 1,5-2 часа (или ночью).
Простерилизовать банки (паром или в духовке) и крышки (прокипятить 3 минуты).
Овощную смесь проварить в течение 15 минут, периодически помешивая.
Разложить горячий салат в банки, залить маринадом и закрутить. Перевернуть вверх дном, укутать одеялом и оставить до полного остывания.
Готовую заготовку рекомендуется хранить в прохладном месте. Она станет отличным дополнением к повседневному и праздничному столу.
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