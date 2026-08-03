Хит сезона: джем из кабачка со вкусом киви

Кабачок – настоящий кулинарный хамелеон. Из-за своего нейтрального вкуса он легко превращается в основу для изысканных десертов. Если классическое варенье из ягод уже не вызывает восторга, попробуйте приготовить этот уникальный изумрудный конфитюр. Сочетание нежного кабачка, кислинки киви и суперфуда – семена чиа – создает текстуру, напоминающую дорогое инжирное или экзотическое варенье. Это не просто вкусно, но и невероятно красиво!
Иллюстративное фото
Что понадобится для приготовления
Для одной небольшой порции на пробу (около 500–600 мл готового продукта) подготовьте:
- Кабачки (очищенные) — 400 г
- Киви (спелые, но плотные) – 3 шт. (около 250 г)
- Сахар – 300 г (можно регулировать по вкусу)
- Семена чиа – 2 ст. ложки
- Сухое желе со вкусом киви – 1 пачка (стандартная, на 90 г)
- Лимонный сок – 2 ст. ложки (для яркости вкуса и сохранения цвета)
Совет: Выбирайте молодые кабачки с тонкой кожурой и без семян. Если берете зрелые овощи – обязательно срежьте кожуру и удалите рыхлую сердцевину.
Пошаговая инструкция
Шаг 1: Подготовка основания
- Кабачки натрите на средней или крупной терке (можно нарезать очень мелкими кубиками, если любите текстуру кусочками).
- Киви очистите от кожуры и нарежьте маленькими кубиками или измельчите блендером в пюре (в зависимости от того, какую консистенцию варенье вы хотите получить).
Шаг 2: Настаивание и выделение сока
- Переложите кабачки и киви в кастрюлю с толстым дном.
- Засыпьте сахаром, добавьте лимонный сок и оставьте на 1–2 часа при комнатной температуре. Кабачок и киви должны пустить много сока, а сахар частично раствориться.
Шаг 3: Термическая обработка
- Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения массу.
- Убавьте огонь до минимума и варите, периодически помешивая, в течение 15–20 минут. Кабачок должен стать полупрозрачным.
Шаг 4: Секретные ингредиенты — желе и чиа
- Прямо в кипящую массу тонкой струйкой всыпьте сухое желе из киви, непрерывно помешивая, чтобы не образовались комочки.
- Сразу после этого добавьте семена чиа.
- Проварить все вместе еще 3–5 минут. Семена чиа начнут постепенно разбухать, а желе – сгущаться. Снимите кастрюлю с огня.
Шаг 5: Разлив и хранение
- Горячее варенье разлейте в предварительно стерилизованные сухие банки.
- Плотно закрутите крышками, переверните вверх дном и оставьте под одеялом до полного охлаждения.
Почему этот рецепт работает?
- Фантастическая текстура: Желе дает конфитюру плотность, а семена чиа приятно хрустит на зубах, имитируя косточки настоящего киви или инжира.
- Изумрудный цвет: Благодаря сухому желе и свежему киви варенье сохраняет яркий зеленый оттенок, не тускнеющий после варки.
- Кабачок полностью пропитывается ароматом киви и железообразного сиропа. Ваши гости никогда не догадаются, что основа этого десерта – обычный огородный овощ.
Попробуйте приготовить этот десерт один раз, и он точно вытеснит классические закрутки из вашего амбара! Подавайте его к блинам, сырникам или просто мажьте на хрустящий утренний тост со сливочным сыром.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что консервированные огурцы — это главная закуска на каждом зимнем столе. Но если обычные маринады с укропом и чесноком вам уже немного надоели, есть отличный способ удивить семью. Огурцы с добавлением кетчупа "Чили" получаются невероятно хрустящими, с приятной остротой и сладковатым привкусом. Соседи будут точно выпрашивать этот рецепт .
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