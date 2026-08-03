Хит сезона: джем из кабачка со вкусом киви

Кабачок – настоящий кулинарный хамелеон. Из-за своего нейтрального вкуса он легко превращается в основу для изысканных десертов. Если классическое варенье из ягод уже не вызывает восторга, попробуйте приготовить этот уникальный изумрудный конфитюр. Сочетание нежного кабачка, кислинки киви и суперфуда – семена чиа – создает текстуру, напоминающую дорогое инжирное или экзотическое варенье. Это не просто вкусно, но и невероятно красиво!

Иллюстративное фото

Что понадобится для приготовления

Для одной небольшой порции на пробу (около 500–600 мл готового продукта) подготовьте:

Кабачки (очищенные) — 400 г

— 400 г Киви (спелые, но плотные) – 3 шт. (около 250 г)

– 3 шт. (около 250 г) Сахар – 300 г (можно регулировать по вкусу)

– 300 г Семена чиа – 2 ст. ложки

– 2 ст. ложки Сухое желе со вкусом киви – 1 пачка (стандартная, на 90 г)

– 1 пачка (стандартная, на 90 г) Лимонный сок – 2 ст. ложки (для яркости вкуса и сохранения цвета)

Совет: Выбирайте молодые кабачки с тонкой кожурой и без семян. Если берете зрелые овощи – обязательно срежьте кожуру и удалите рыхлую сердцевину.

Пошаговая инструкция

Шаг 1: Подготовка основания

Кабачки натрите на средней или крупной терке (можно нарезать очень мелкими кубиками, если любите текстуру кусочками). Киви очистите от кожуры и нарежьте маленькими кубиками или измельчите блендером в пюре (в зависимости от того, какую консистенцию варенье вы хотите получить).

Шаг 2: Настаивание и выделение сока

Переложите кабачки и киви в кастрюлю с толстым дном. Засыпьте сахаром, добавьте лимонный сок и оставьте на 1–2 часа при комнатной температуре. Кабачок и киви должны пустить много сока, а сахар частично раствориться.

Шаг 3: Термическая обработка

Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения массу. Убавьте огонь до минимума и варите, периодически помешивая, в течение 15–20 минут. Кабачок должен стать полупрозрачным.

Шаг 4: Секретные ингредиенты — желе и чиа

Прямо в кипящую массу тонкой струйкой всыпьте сухое желе из киви, непрерывно помешивая, чтобы не образовались комочки. Сразу после этого добавьте семена чиа. Проварить все вместе еще 3–5 минут. Семена чиа начнут постепенно разбухать, а желе – сгущаться. Снимите кастрюлю с огня.

Шаг 5: Разлив и хранение

Горячее варенье разлейте в предварительно стерилизованные сухие банки. Плотно закрутите крышками, переверните вверх дном и оставьте под одеялом до полного охлаждения.

Почему этот рецепт работает?

Фантастическая текстура: Желе дает конфитюру плотность, а семена чиа приятно хрустит на зубах, имитируя косточки настоящего киви или инжира.

Желе дает конфитюру плотность, а семена чиа приятно хрустит на зубах, имитируя косточки настоящего киви или инжира. Изумрудный цвет: Благодаря сухому желе и свежему киви варенье сохраняет яркий зеленый оттенок, не тускнеющий после варки.

Благодаря сухому желе и свежему киви варенье сохраняет яркий зеленый оттенок, не тускнеющий после варки. Кабачок полностью пропитывается ароматом киви и железообразного сиропа. Ваши гости никогда не догадаются, что основа этого десерта – обычный огородный овощ.

Попробуйте приготовить этот десерт один раз, и он точно вытеснит классические закрутки из вашего амбара! Подавайте его к блинам, сырникам или просто мажьте на хрустящий утренний тост со сливочным сыром.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что консервированные огурцы — это главная закуска на каждом зимнем столе. Но если обычные маринады с укропом и чесноком вам уже немного надоели, есть отличный способ удивить семью. Огурцы с добавлением кетчупа "Чили" получаются невероятно хрустящими, с приятной остротой и сладковатым привкусом. Соседи будут точно выпрашивать этот рецепт .