Гастрономічний тренд: як приготувати пікантне варення з томатів та базиліку, яке вразить ваших гостей

Якщо ви досі вважаєте, що помідори підходять лише для борщу, салатів чи кетчупу, настав час для кулінарних експериментів. Варення з томатів та базиліку — це вишуканий соусоподібний конфітюр, який поєднує в собі природну кислинку стиглих овочів, карамельну солодкість та свіжий пряний аромат зелені. Така заготовка ідеально пасує до сирної тарілки (особливо до брі, камамберу чи козячого сиру), запеченого м'яса, птаху або просто як намазка на хрусткий багет.

Варення із томатів. Ілюстративне фото

Інгредієнти для кулінарного шедевра

Для приготування класичного томатно-базилікового варення вам знадобляться доступні та прості продукти:

Стиглі томати (найкраще підходять м'ясисті сорти на кшталт "сливки" або "волове серце") — 1 кг

(найкраще підходять м'ясисті сорти на кшталт "сливки" або "волове серце") — 1 кг Цукор — 500 г (якщо любите менш солодке, можна зменшити до 400 г)

— 500 г (якщо любите менш солодке, можна зменшити до 400 г) Свіжий зелений або фіолетовий базилік — 1 великий пучок

— 1 великий пучок Сік та цедра лимона — з 1 великого плоду

— з 1 великого плоду Яблучний оцет (або якісний бальзамічний) — 2 ст. л.

(або якісний бальзамічний) — 2 ст. л. Сіль та мелений чорний перець — по 0,5 ч. л. (для балансу смаку)

— по 0,5 ч. л. (для балансу смаку) Перець чилі або сухі пластівці — за бажанням (якщо любите гостринку)

Покрокова інструкція приготування

Процес приготування варення складається з кількох простих, але важливих етапів:

Підготовка томатів. Помідори ретельно помийте. Зробіть на кожному легкий хрестоподібний надріз та залийте окропом на 1-2 хвилини. Після цього занурте їх у холодну воду та легко зніміть шкірку. Видаліть тверду серцевину, а м'якоть наріжте невеликими кубиками. Маринування та виділення соку. Перекладіть нарізані томати у глибоку каструлю з товстим дном, де будете варити конфітюр. Засипте їх цукром, додайте лимонний сік, цедру, оцет, сіль та перець. Залиште суміш при кімнатній температурі на 30–40 хвилин, щоб помідори пустили сік. Перший етап варіння. Поставте каструлю на середній вогонь і доведіть суміш до кипіння, періодично помішуючи дерев'яною лопаткою. Зменште вогонь до мінімуму і варіть томати приблизно 40-50 хвилин. Маса має помітно уваритися, потемніти та стати густішою. Додавання секретного інгредієнта. Поки томати мліють, промийте базилік, обсушіть його паперовим рушником та дрібно нашаткуйте листя (жорсткі стебла краще не використовувати). Додайте подрібнений базилік у каструлю за 10 хвилин до закінчення варіння, щоб він віддав свій аромат, але не втратив яскравий колір. Фінал та консервація. Готове гаряче варення розлийте у заздалегідь стерилізовані сухі баночки і щільно закрутіть чистими кришками. Переверніть банки догори дном, укутайте теплою ковдрою та залиште до повного охолодження.

Секрети ідеального конфітюру

Видалення зайвої вологи: Якщо томати занадто водянисті, під час нарізання можна злити зайвий сік із насінням, залишаючи лише м'ясисті стінки.

Якщо томати занадто водянисті, під час нарізання можна злити зайвий сік із насінням, залишаючи лише м'ясисті стінки. Текстура на вибір: Якщо ви бажаєте отримати однорідну текстуру джему, перед додаванням базиліку масу можна частково або повністю перебити занурювальним блендером.

Якщо ви бажаєте отримати однорідну текстуру джему, перед додаванням базиліку масу можна частково або повністю перебити занурювальним блендером. Термін зберігання: У прохолодному темному місці або підвалі таке варення чудово зберігається протягом року. Відкриту баночку обов'язково тримайте в холодильнику.

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