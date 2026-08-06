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Гастрономический тренд: как приготовить пикантное варенье из томатов и базилика, которое поразит ваших гостей

Как поразить гостей за чаепитием: подайте варенье из томатов и базилика

6 августа 2026, 14:39
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Недилько Ксения

Если вы до сих пор считаете, что помидоры подходят только для борща, салатов или кетчупа, пора кулинарных экспериментов. Варенье из томатов и базилика – это изысканный соусообразный конфитюр, сочетающий в себе природную кислинку спелых овощей, карамельную сладость и свежий пряный аромат зелени. Такая заготовка идеально подходит к сырной тарелке (особенно к бри, камамберу или козьему сыру), запеченному мясу, птице или просто как намазка на хрустящий багет.

Гастрономический тренд: как приготовить пикантное варенье из томатов и базилика, которое поразит ваших гостей

Варенье из томатов. Иллюстративное фото

Ингредиенты для кулинарного шедевра

Для приготовления классического томатно-базиликового варенья вам понадобятся доступные и простые продукты:

  • Спелые томаты (лучше всего подходят мясистые сорта типа "сливки" или "воловое сердце") — 1 кг.
  • Сахар — 500 г (если любите менее сладкое, можно снизить до 400 г)
  • Свежий зеленый или фиолетовый базилик – 1 большой пучок.
  • Сок и цедра лимона – из 1 большого плода.
  • Яблочный уксус (или качественный бальзамический) – 2 ст. л.
  • Соль и молотый черный перец – по 0,5 ч. л. (для баланса вкуса)
  • Перец чили или сухие хлопья – по желанию (если любите стричку)

Пошаговая инструкция по приготовлению

Процесс приготовления варенья состоит из нескольких простых, но важных этапов:

  1. Подготовка томатов. Помидоры тщательно промойте. Сделайте на каждом легкий крестообразный надрез и залейте крутым кипятком на 1-2 минуты. После этого окуните их в холодную воду и легко снимите кожуру. Удалите жесткую сердцевину, а мякоть нарежьте небольшими кубиками.
  2. Маринование и выделение сока. Переложите нарезанные томаты в глубокую кастрюлю с толстым дном, где варите конфитюр. Засыпьте сахаром, добавьте лимонный сок, цедру, уксус, соль и перец. Оставьте смесь при комнатной температуре на 30-40 минут, чтобы помидоры пустили сок.
  3. Первый этап варки. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите смесь до кипения периодически помешивая деревянной лопаткой. Убавьте огонь до минимума и варите томаты примерно 40-50 минут. Масса должна заметно увариться, потемнеть и стать гуще.
  4. Добавление секретного ингредиента. Пока томаты млеют, промойте базилик, обсушите бумажным полотенцем и мелко нашинкуйте листья (жесткие стебли лучше не использовать). Добавьте измельченный базилик в кастрюлю за 10 минут до окончания варки, чтобы он отдал свой аромат, но не потерял яркий цвет.
  5. Финал и консервирование. Готовое горячее варенье разлейте в предварительно стерилизованные сухие баночки и плотно закрутите чистыми крышками. Переверните банки вверх дном, укутайте теплым одеялом и оставьте до полного охлаждения.

Секреты идеального конфитюра

  • Удаление излишней влаги: Если помидоры слишком водянистые, во время нарезки можно слить лишний сок с семенами, оставляя только мясистые стенки.
  • Текстура по выбору: Если вы хотите получить однородную текстуру джема, перед добавлением базилика массу можно частично или полностью перебить погружным блендером.
  • Срок хранения: В прохладном темном месте или подвале такое варенье отлично сохраняется в течение года. Открытую баночку обязательно держите в холодильнике.

Напомним, портал "Комментарии" писал , как сделать джем из кабачков со вкусом киви.



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