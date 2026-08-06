Гастрономический тренд: как приготовить пикантное варенье из томатов и базилика, которое поразит ваших гостей

Если вы до сих пор считаете, что помидоры подходят только для борща, салатов или кетчупа, пора кулинарных экспериментов. Варенье из томатов и базилика – это изысканный соусообразный конфитюр, сочетающий в себе природную кислинку спелых овощей, карамельную сладость и свежий пряный аромат зелени. Такая заготовка идеально подходит к сырной тарелке (особенно к бри, камамберу или козьему сыру), запеченному мясу, птице или просто как намазка на хрустящий багет.

Варенье из томатов. Иллюстративное фото

Ингредиенты для кулинарного шедевра

Для приготовления классического томатно-базиликового варенья вам понадобятся доступные и простые продукты:

Спелые томаты (лучше всего подходят мясистые сорта типа "сливки" или "воловое сердце") — 1 кг.

(лучше всего подходят мясистые сорта типа "сливки" или "воловое сердце") — 1 кг. Сахар — 500 г (если любите менее сладкое, можно снизить до 400 г)

— 500 г (если любите менее сладкое, можно снизить до 400 г) Свежий зеленый или фиолетовый базилик – 1 большой пучок.

– 1 большой пучок. Сок и цедра лимона – из 1 большого плода.

– из 1 большого плода. Яблочный уксус (или качественный бальзамический) – 2 ст. л.

(или качественный бальзамический) – 2 ст. л. Соль и молотый черный перец – по 0,5 ч. л. (для баланса вкуса)

– по 0,5 ч. л. (для баланса вкуса) Перец чили или сухие хлопья – по желанию (если любите стричку)

Пошаговая инструкция по приготовлению

Процесс приготовления варенья состоит из нескольких простых, но важных этапов:

Подготовка томатов. Помидоры тщательно промойте. Сделайте на каждом легкий крестообразный надрез и залейте крутым кипятком на 1-2 минуты. После этого окуните их в холодную воду и легко снимите кожуру. Удалите жесткую сердцевину, а мякоть нарежьте небольшими кубиками. Маринование и выделение сока. Переложите нарезанные томаты в глубокую кастрюлю с толстым дном, где варите конфитюр. Засыпьте сахаром, добавьте лимонный сок, цедру, уксус, соль и перец. Оставьте смесь при комнатной температуре на 30-40 минут, чтобы помидоры пустили сок. Первый этап варки. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите смесь до кипения периодически помешивая деревянной лопаткой. Убавьте огонь до минимума и варите томаты примерно 40-50 минут. Масса должна заметно увариться, потемнеть и стать гуще. Добавление секретного ингредиента. Пока томаты млеют, промойте базилик, обсушите бумажным полотенцем и мелко нашинкуйте листья (жесткие стебли лучше не использовать). Добавьте измельченный базилик в кастрюлю за 10 минут до окончания варки, чтобы он отдал свой аромат, но не потерял яркий цвет. Финал и консервирование. Готовое горячее варенье разлейте в предварительно стерилизованные сухие баночки и плотно закрутите чистыми крышками. Переверните банки вверх дном, укутайте теплым одеялом и оставьте до полного охлаждения.

Секреты идеального конфитюра

Удаление излишней влаги: Если помидоры слишком водянистые, во время нарезки можно слить лишний сок с семенами, оставляя только мясистые стенки.

Если помидоры слишком водянистые, во время нарезки можно слить лишний сок с семенами, оставляя только мясистые стенки. Текстура по выбору: Если вы хотите получить однородную текстуру джема, перед добавлением базилика массу можно частично или полностью перебить погружным блендером.

Если вы хотите получить однородную текстуру джема, перед добавлением базилика массу можно частично или полностью перебить погружным блендером. Срок хранения: В прохладном темном месте или подвале такое варенье отлично сохраняется в течение года. Открытую баночку обязательно держите в холодильнике.

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