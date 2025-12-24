Як правильно вітатися на Різдво: що потрібно говорити у відповідь

25 грудня українці відзначають одне з найважливіших християнських свят Різдво Христове, яке символізує надію, світло й оновлення. У цей день традиційні вітання мають особливе значення, адже вони не лише передають добрі побажання, а й підкреслюють духовний сенс свята. Однак, як правильно вітатися на Різдво в Україні.

Як потрібно вітатися на Різдво. Фото: Holidays Calendar

Різдвяний період розпочинається 24 грудня на Святвечір. Саме тоді в українських родинах збираються за святковим столом, а вже зранку 25 грудня лунають особливі вітання, притаманні Різдву Христовому.

Як правильно вітатися на Різдво

Найпоширеніші різдвяні вітання в Україні:

- "Христос народився!"

- "Христос рождається!"

- "Христос ся рождає!"

Усі ці форми є правильними й рівноправними. Вони мають давнє походження і можуть відрізнятися залежно від регіону. Це відображення багатої української традиції та живої мови.

Як правильно відповідати на привітання з Різдвом

Відповідати на вітання "Христос народився!" або "Христос ся рождає!" зазвичай заведено такими словами:

- "Славімо Його!"

- "Славіте Його!"

