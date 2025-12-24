Кутья – главное блюдо Святвечера, без которого трудно представить рождественский стол. Она символизирует жизнь, благополучие, память о предках и единстве семьи. У каждой семьи есть свой рецепт, но основа неизменна – зерно, мак и мед. Предлагаем два проверенных рецепта кутьи: классический и современный, более быстрый в приготовлении.

Два рецепта кутьи на Святвечер: традиционный и быстрый

Рецепт 1. Традиционная кутья из пшеницы

Ингредиенты:

пшеница — 1 стакан

мак — 100 г

мед — 3-4 ст. л. (по вкусу)

грецкие орехи — 100 г

изюм — 50 г

вода — при необходимости

щепотка соли

Способ приготовления:

Пшеницу тщательно промойте и замочите на 8–10 часов (лучше на ночь).

Отварите до мягкости (40–60 минут), слейте излишнюю воду.

Мак залейте кипятком на 20 минут, слейте воду и перетрите до появления "макового молочка".

Изюм залейте теплой водой на 10 минут.

Орехи измельчите ножом или слегка подсушите.

Смешайте пшеницу с маком, изюмом и орехами.

Добавьте мед, щепотку соли и немного теплой воды для нужной консистенции.

Символика:

Пшеница – жизнь и изобилие, мак – память рода, мед – Божья благодать.

Рецепт 2. Быстрая кутья из риса

Ингредиенты:

рис круглозернистый — 1 стакан

мак — 80-100 г

мед — 2-3 ст. л.

изюм или сушеная клюква — 50 г

миндаль или грецкие орехи — 70 г

вода

щепотка соли

Способ приготовления:

Рис промойте и отварите до рассыпчатого состояния, остудите.

Мак залейте крутым кипятком на 15–20 минут и измельчите.

Сухофрукты замочите в теплой воде.

Орехи измельчите.

Соедините рис, мак, сухофрукты и орехи.

Добавьте мед и немного теплой воды, осторожно перемешайте.

Когда выбирают этот вариант:

Этот рецепт популярен, когда не хватает времени или пшеница недоступна. Вкус нежный и легкий – его особенно любят дети.

Полезные советы

Мед добавляйте только в тёплую, не горячую кутью, чтобы сохранить пользу.

Консистенция должна быть сухой и не жидкой.

Перед подачей дайте углу настояться 30–60 минут.

Какой бы рецепт вы ни выбрали, главное — готовить кутью с чистыми мыслями и в кругу семьи. Пусть Святвечер будет светлым и благословенным.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 25 декабря украинцы отмечают один из важнейших христианских праздников Рождество Христово, которое символизирует надежду, свет и обновление. В этот день традиционные поздравления имеют особое значение, ведь они не только передают добрые пожелания, но и подчеркивают духовный смысл праздника. Однако как правильно здороваться на Рождество в Украине.