Кутья – главное блюдо Святвечера, без которого трудно представить рождественский стол. Она символизирует жизнь, благополучие, память о предках и единстве семьи. У каждой семьи есть свой рецепт, но основа неизменна – зерно, мак и мед. Предлагаем два проверенных рецепта кутьи: классический и современный, более быстрый в приготовлении.
Два рецепта кутьи на Святвечер: традиционный и быстрый
Ингредиенты:
пшеница — 1 стакан
мак — 100 г
мед — 3-4 ст. л. (по вкусу)
грецкие орехи — 100 г
изюм — 50 г
вода — при необходимости
щепотка соли
Способ приготовления:
Пшеницу тщательно промойте и замочите на 8–10 часов (лучше на ночь).
Отварите до мягкости (40–60 минут), слейте излишнюю воду.
Мак залейте кипятком на 20 минут, слейте воду и перетрите до появления "макового молочка".
Изюм залейте теплой водой на 10 минут.
Орехи измельчите ножом или слегка подсушите.
Смешайте пшеницу с маком, изюмом и орехами.
Добавьте мед, щепотку соли и немного теплой воды для нужной консистенции.
Символика:
Пшеница – жизнь и изобилие, мак – память рода, мед – Божья благодать.
Ингредиенты:
рис круглозернистый — 1 стакан
мак — 80-100 г
мед — 2-3 ст. л.
изюм или сушеная клюква — 50 г
миндаль или грецкие орехи — 70 г
вода
щепотка соли
Способ приготовления:
Рис промойте и отварите до рассыпчатого состояния, остудите.
Мак залейте крутым кипятком на 15–20 минут и измельчите.
Сухофрукты замочите в теплой воде.
Орехи измельчите.
Соедините рис, мак, сухофрукты и орехи.
Добавьте мед и немного теплой воды, осторожно перемешайте.
Когда выбирают этот вариант:
Этот рецепт популярен, когда не хватает времени или пшеница недоступна. Вкус нежный и легкий – его особенно любят дети.
Полезные советы
Мед добавляйте только в тёплую, не горячую кутью, чтобы сохранить пользу.
Консистенция должна быть сухой и не жидкой.
Перед подачей дайте углу настояться 30–60 минут.
Какой бы рецепт вы ни выбрали, главное — готовить кутью с чистыми мыслями и в кругу семьи. Пусть Святвечер будет светлым и благословенным.
