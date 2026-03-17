Домашня "Нутелла" смачніша за магазинну: простий рецепт приготування шоколадної пасти

Простий рецепт приготування домашньої “Нутелли”

17 березня 2026, 19:07
Кречмаровская Наталия

Шоколадну пасту “Нутелла” люблять за неперевершений смак з тонкими нотками горіха. “Нутелла” смакує до млинців, оладок, печива, вафель і це далеко не повний перелік смаколиків. Навіть звичайна булочка буде значно смачнішою, якщо додати шоколадну пасту. 

“Нутеллу” можна приготувати і вдома — для цього не потрібно багато інгредієнтів. Класичний рецепт "Нутелли" — це звичайно ж рецепт із лісовими горіхами, тож саме вони будуть основою смаколика. 

Інгредієнти для домашньої “Нутелли”: 

  • 200 г — лісовий горіх (фундук),

  • 1 ст. л — борошно, 

  • 100 г — вершкове масло, 

  • 150 г — цукрова пудра, 

  • 50 мл — молоко, 

  • 2 ст. л — какао-порошок, 

  • 1 ч. л — ванільний екстракт чи ванільний цукор, 

  • щіпка солі. 

Рецепт приготування шоколадної пасти: 

1. Горіхи потрібно обсмажити на сухій пательні до золотистого кольору, остудити та подрібнити до дрібної крихти. Для цього можна використати блендер або кавомолку.

2. У великій мисці з’єднати подрібнені горіхи, цукрову пудру, какао-порошок, ванільний екстракт, борошно і дрібку солі. Ці інгредієнти перемішати до однорідної суміші.

3. На водяній бані або в мікрохвильовій печі розтопити вершкове масло. Поступово додати масло та підігріте молоко у суміш горіхів.

4. Суміш перемішувати, поки вона не стане гладкою та кремоподібною.

5. Готовий продукт покласти у скляну банку чи контейнер та щільно закрити кришкою.

Таку шоколадну пасту можна зберігати у холодильнику не більше трьох днів. 

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав простий та швидкий рецепт приготування домашнього згущеного молока. Для смаколика потрібно тільки три інгредієнти. 




