Домашня "Нутелла" смачніша за магазинну: простий рецепт приготування шоколадної пасти

Шоколадну пасту “Нутелла” люблять за неперевершений смак з тонкими нотками горіха. “Нутелла” смакує до млинців, оладок, печива, вафель і це далеко не повний перелік смаколиків. Навіть звичайна булочка буде значно смачнішою, якщо додати шоколадну пасту.

Шоколадна паста. Ілюстративне фото

“Нутеллу” можна приготувати і вдома — для цього не потрібно багато інгредієнтів. Класичний рецепт "Нутелли" — це звичайно ж рецепт із лісовими горіхами, тож саме вони будуть основою смаколика.

Інгредієнти для домашньої “Нутелли”:

200 г — лісовий горіх (фундук),

1 ст. л — борошно,

100 г — вершкове масло,

150 г — цукрова пудра,

50 мл — молоко,

2 ст. л — какао-порошок,

1 ч. л — ванільний екстракт чи ванільний цукор,

щіпка солі.

Рецепт приготування шоколадної пасти:

1. Горіхи потрібно обсмажити на сухій пательні до золотистого кольору, остудити та подрібнити до дрібної крихти. Для цього можна використати блендер або кавомолку.

2. У великій мисці з’єднати подрібнені горіхи, цукрову пудру, какао-порошок, ванільний екстракт, борошно і дрібку солі. Ці інгредієнти перемішати до однорідної суміші.

3. На водяній бані або в мікрохвильовій печі розтопити вершкове масло. Поступово додати масло та підігріте молоко у суміш горіхів.

4. Суміш перемішувати, поки вона не стане гладкою та кремоподібною.

5. Готовий продукт покласти у скляну банку чи контейнер та щільно закрити кришкою.

Таку шоколадну пасту можна зберігати у холодильнику не більше трьох днів.

