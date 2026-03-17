Домашняя "Нутелла" вкуснее магазинной: простой рецепт приготовления шоколадной пасты

Кречмаровская Наталия
Шоколадную пасту "Нутелла" любят за непревзойденный вкус с тонкими нотками ореха. "Нутелла" подходит к блинам, оладьям, печенью, вафлям и это далеко не полный перечень вкусностей. Даже обычная булочка будет гораздо вкуснее, если добавить шоколадную пасту.
Шоколадная паста. Иллюстративное фото
Нутеллу можно приготовить и дома — для этого не нужно много ингредиентов. Классический рецепт "Нутеллы" – это конечно же рецепт с лесными орехами, поэтому именно они будут основой вкусности.
Ингредиенты для домашней "Нутеллы":
200 г – лесной орех (фундук),
1 ст. л – мука,
100 г – сливочное масло,
150 г – сахарная пудра,
50 мл – молоко,
2 ст. л – какао-порошок,
1 ч. л – ванильный экстракт или ванильный сахар,
щепотка соли.
Рецепт приготовления шоколадной пасты:
1. Орехи нужно обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета, остудить и измельчить до крошки. Для этого можно использовать блендер или кофемолку.
2. В большой миске соединить измельченные орехи, сахарную пудру, какао-порошок, ванильный экстракт, муку и щепотку соли. Эти ингредиенты перемешивают до однородной смеси.
3. На водяной бане или в микроволновке растопить сливочное масло. Постепенно добавить масло и подогретое молоко в ореховую смесь.
4. Смесь перемешивать, пока она не станет гладкой и кремообразной.
5. Готовый продукт положить в стеклянную банку или контейнер и закрыть крышкой.
Такую шоколадную пасту можно хранить в холодильнике не больше трех дней.
