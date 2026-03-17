Домашняя "Нутелла" вкуснее магазинной: простой рецепт приготовления шоколадной пасты

Шоколадную пасту "Нутелла" любят за непревзойденный вкус с тонкими нотками ореха. "Нутелла" подходит к блинам, оладьям, печенью, вафлям и это далеко не полный перечень вкусностей. Даже обычная булочка будет гораздо вкуснее, если добавить шоколадную пасту.

Нутеллу можно приготовить и дома — для этого не нужно много ингредиентов. Классический рецепт "Нутеллы" – это конечно же рецепт с лесными орехами, поэтому именно они будут основой вкусности.

Ингредиенты для домашней "Нутеллы":

200 г – лесной орех (фундук),

1 ст. л – мука,

100 г – сливочное масло,

150 г – сахарная пудра,

50 мл – молоко,

2 ст. л – какао-порошок,

1 ч. л – ванильный экстракт или ванильный сахар,

щепотка соли.

Рецепт приготовления шоколадной пасты:

1. Орехи нужно обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета, остудить и измельчить до крошки. Для этого можно использовать блендер или кофемолку.

2. В большой миске соединить измельченные орехи, сахарную пудру, какао-порошок, ванильный экстракт, муку и щепотку соли. Эти ингредиенты перемешивают до однородной смеси.

3. На водяной бане или в микроволновке растопить сливочное масло. Постепенно добавить масло и подогретое молоко в ореховую смесь.

4. Смесь перемешивать, пока она не станет гладкой и кремообразной.

5. Готовый продукт положить в стеклянную банку или контейнер и закрыть крышкой.

Такую шоколадную пасту можно хранить в холодильнике не больше трех дней.

