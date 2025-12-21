Домашній майонез за 5 хвилин: готуємо смачніше, ніж у магазині

Домашній майонез за 5 хвилин: корисно та економно

Наближаються новорічні свята, і на столі завжди хочеться бачити найсмачніші салати та закуски. Але магазинні майонези часто містять консерванти, стабілізатори і зайві калорії. Домашній майонез — це не лише смачніший варіант, а й корисніший: ви контролюєте склад, а заодно економите гроші.

Як зробити густий та кремовий майонез вдома за лічені хвилини

Приготування займе всього 5 хвилин, а результат порадує будь-якого гурмана. Крім того, ви зможете відрегулювати смак, зробити соус більш гострим, солодким або ніжним за власним бажанням.

Інгредієнти:

Олія – 200 мл

Яйце – 1 шт.

Столова гірчиця – 1 ч. л.

Сіль – ½ ч. л.

Цукор – 1 ч. л.

Оцет 9% – 1 ч. л. Як приготувати: Всі продукти повинні бути кімнатної температури — це основна умова для успішної емульсії. У банку для майонезу наливаємо олію, додаємо яйце, гірчицю, сіль і цукор. Опускаємо погружний блендер до дна банки і збиваємо на максимальній швидкості близько 40 секунд. Блендер має повністю покривати жовток. Коли з’являється біла маса, піднімаємо блендер, захоплюючи решту олії, і збиваємо ще 20–30 секунд. Додаємо уксус і збиваємо ще 15 секунд, до отримання однорідної кремової текстури. За потреби можна трохи розбавити майонез холодною кип’яченою водою або кефіром. Поради для ідеального результату: Якщо емульсія не вийшла, не виливайте її. Залиште на 1–2 години, а потім знову збийте блендером, тримаючи його щільно на дні. Майонез можна зберігати в холодильнику 3–5 днів, накривши щільною кришкою. Додаткові ідеї:

Домашній майонез можна використовувати як основу для соусів, маринадів або заправок. Додавайте трави, спеції, лимонний сік або йогурт, щоб створити свій унікальний смак для новорічного столу. Приготувавши майонез вдома один раз, ви вже не захочете купувати магазинний — смак і аромат просто неймовірні, а витрати значно менші. Такий соус точно стане родзинкою святкових страв.


