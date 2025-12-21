Домашний майонез за 5 минут: готовим вкуснее, чем в магазине

Домашний майонез за 5 минут: полезно и экономно

Приближаются новогодние праздники, и на столе всегда хочется видеть вкуснейшие салаты и закуски. Но магазинные майонезы часто содержат консерванты, стабилизаторы и излишние калории. Домашний майонез — это не только более вкусный вариант, но и более полезный: вы контролируете склад, а заодно экономите деньги.

Как сделать густой и кремовый майонез дома за считанные минуты

Приготовление займет всего 5 минут, а результат порадует любого гурмана. Кроме того, вы сможете отрегулировать вкус, сделать соус более острым, сладким или нежным по собственному желанию.

Ингредиенты:

Масло растительное – 200 мл

Яйцо – 1 шт.

Столовая горчица – 1 ч. л.

Соль – ½ ч. л.

Сахар – 1 ч. л.

Уксус 9% – 1 ч. л. Как приготовить: Все продукты должны быть комнатной температуры – это основное условие для успешной эмульсии. В банку для майонеза наливаем растительное масло, добавляем яйцо, горчицу, соль и сахар. Опускаем погружной блендер ко дну банки и взбиваем на максимальной скорости около 40 секунд. Блендер должен полностью покрывать желток. Когда появляется белая масса, поднимаем блендер, захватывая остальное масло и взбиваем еще 20–30 секунд. Добавляем оцет и взбиваем еще 15 секунд до получения однородной кремовой текстуры. При необходимости можно немного разбавить майонез холодной кипяченой водой или кефиром. Советы для идеального результата: Если эмульсия не получилась, не выливайте ее. Оставьте на 1–2 часа, а затем снова взбейте блендером, держа его плотно на дне. Майонез можно хранить в холодильнике 3–5 дней, накрыв плотной крышкой. Дополнительные идеи:

Домашний майонез можно использовать в качестве основы для соусов, маринадов или заправок. Добавляйте травы, специи, сок лимонный или йогурт, чтобы создать свой уникальный вкус для новогоднего стола. Приготовив майонез дома один раз, вы уже не захотите покупать магазинный вкус и аромат просто невероятные, а расходы значительно меньше. Такой соус точно станет изюминкой праздничных блюд. Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, как приготовить настоящий украинский студень.

