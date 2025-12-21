logo

BTC/USD

88918

ETH/USD

3003.48

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг рецепты Домашний майонез за 5 минут: готовим вкуснее, чем в магазине
commentss НОВОСТИ Все новости

Домашний майонез за 5 минут: готовим вкуснее, чем в магазине

Никаких покупных соусов! Всего несколько простых ингредиентов и ваш майонез будет идеальным по вкусу и текстуре.

21 декабря 2025, 10:13
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна
Домашний майонез за 5 минут: полезно и экономно

Приближаются новогодние праздники, и на столе всегда хочется видеть вкуснейшие салаты и закуски. Но магазинные майонезы часто содержат консерванты, стабилизаторы и излишние калории. Домашний майонез — это не только более вкусный вариант, но и более полезный: вы контролируете склад, а заодно экономите деньги.

Домашний майонез за 5 минут: готовим вкуснее, чем в магазине

Как сделать густой и кремовый майонез дома за считанные минуты

Приготовление займет всего 5 минут, а результат порадует любого гурмана. Кроме того, вы сможете отрегулировать вкус, сделать соус более острым, сладким или нежным по собственному желанию.

Ингредиенты:

  • Масло растительное – 200 мл

  • Яйцо – 1 шт.

  • Столовая горчица – 1 ч. л.

  • Соль – ½ ч. л.

  • Сахар – 1 ч. л.

  • Уксус 9% – 1 ч. л.

    Как приготовить:

    1. Все продукты должны быть комнатной температуры – это основное условие для успешной эмульсии.

    2. В банку для майонеза наливаем растительное масло, добавляем яйцо, горчицу, соль и сахар.

    3. Опускаем погружной блендер ко дну банки и взбиваем на максимальной скорости около 40 секунд. Блендер должен полностью покрывать желток.

    4. Когда появляется белая масса, поднимаем блендер, захватывая остальное масло и взбиваем еще 20–30 секунд.

    5. Добавляем оцет и взбиваем еще 15 секунд до получения однородной кремовой текстуры.

    6. При необходимости можно немного разбавить майонез холодной кипяченой водой или кефиром.

    Советы для идеального результата:

    • Если эмульсия не получилась, не выливайте ее. Оставьте на 1–2 часа, а затем снова взбейте блендером, держа его плотно на дне.

    • Майонез можно хранить в холодильнике 3–5 дней, накрыв плотной крышкой.

    Дополнительные идеи:
    Домашний майонез можно использовать в качестве основы для соусов, маринадов или заправок. Добавляйте травы, специи, сок лимонный или йогурт, чтобы создать свой уникальный вкус для новогоднего стола.

    Приготовив майонез дома один раз, вы уже не захотите покупать магазинный вкус и аромат просто невероятные, а расходы значительно меньше. Такой соус точно станет изюминкой праздничных блюд.

    Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, как приготовить настоящий украинский студень.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости