Різдво і Новий рік на порозі — відомий кулінар навчив, як правильно варити холодець без желатину

Скоро Різдво і Новий рік — а отже, на столі має бути те, без чого українські свята просто не існують. Холодець. Не "фьюжн", не "версія", а справжній — на кістках, довгий, прозорий і такий, що тремтить від виделки.

Ярославський показав, як готувати справжній український холодець

Відомий український кулінар Володимир Ярославський поділився рецептом холодцю, який у нього — не просто страва, а спогад. Про зиму, дитинство, підготовку до Різдва і мамину кухню. Саме такий холодець він пропонує готувати й цього року: без желатину, зате з натуральним колагеном.

Холодець "як має бути"

Інгредієнти:

півень з ногами — близько 2 кг

свиняча рулька — близько 2,6 кг

2 свинячі ратиці

2 моркви

2 цибулини

лавровий лист

духмяний та чорний перець

сіль

головка часнику

вода — 3–3,5 л

Як готувати

М’ясо ретельно очищають: ратиці й рульку — під гарячою водою ножем, півня — розрізають і добре вимивають зсередини. Усе закладають у велику каструлю (оптимально — 7 літрів), заливають холодною водою, доводять до кипіння і перший бульйон зливають.

Після цього знову заливають холодною водою і ставлять на середній вогонь. Важливе правило: бульйон не має кипіти. Його доводять майже до кипіння, зменшують вогонь і залишають мліти близько 7 годин, регулярно знімаючи жир.

Потім додають цибулю, моркву, спеції, лавровий лист, сіль (можна також корінь петрушки чи селери) і дають потомитися ще 2–3 години.

Результат — прозорий, насичений бульйон. Саме такий холодець тримається без желатину.

Як прибрати зайвий жир

Найпростіший спосіб — дістати м’ясо, охолодити бульйон і зняти застиглий жир руками. Альтернатива — процідити й прибрати жир паперовою серветкою.

Бульйон заправляють часником і сіллю — трохи солоніше, ніж здається правильним, бо м’ясо менш солоне. М’ясо розбирають по тарілках, заливають бульйоном, за бажанням прикрашають морквою та зеленню і охолоджують. У Ярославського вийшло близько шести порцій.

Ключові поради

Молоде м’ясо можна варити без зливання першого бульйону, але доросле дає більше натурального желатину.

Для більш щільної текстури можна додати яловичу гомілку або суглоби.

Якщо під час варіння зникає світло — нічого страшного, варку просто продовжують пізніше.

Ярославський зізнається: найкраще їсти такий холодець з українським хлібом, хроном і гірчицею. Саме так, як їли вдома десятиліттями.

