Різдво і Новий рік на порозі — відомий кулінар навчив, як правильно варити холодець без желатину

Відомий український кулінар показав, як зварити прозорий холодець з півнем і рулькою — без желатину, на натуральному бульйоні та з дитячими спогадами про свята

20 грудня 2025, 13:45
Автор:
avatar

Проніна Анна

Скоро Різдво і Новий рік — а отже, на столі має бути те, без чого українські свята просто не існують. Холодець. Не "фьюжн", не "версія", а справжній — на кістках, довгий, прозорий і такий, що тремтить від виделки.

Різдво і Новий рік на порозі — відомий кулінар навчив, як правильно варити холодець без желатину

Ярославський показав, як готувати справжній український холодець

Відомий український кулінар Володимир Ярославський поділився рецептом холодцю, який у нього — не просто страва, а спогад. Про зиму, дитинство, підготовку до Різдва і мамину кухню. Саме такий холодець він пропонує готувати й цього року: без желатину, зате з натуральним колагеном.

Холодець "як має бути"

Інгредієнти:

  • півень з ногами — близько 2 кг

  • свиняча рулька — близько 2,6 кг

  • 2 свинячі ратиці

  • 2 моркви

  • 2 цибулини

  • лавровий лист

  • духмяний та чорний перець

  • сіль

  • головка часнику

  • вода — 3–3,5 л

Як готувати

М’ясо ретельно очищають: ратиці й рульку — під гарячою водою ножем, півня — розрізають і добре вимивають зсередини. Усе закладають у велику каструлю (оптимально — 7 літрів), заливають холодною водою, доводять до кипіння і перший бульйон зливають.

Після цього знову заливають холодною водою і ставлять на середній вогонь. Важливе правило: бульйон не має кипіти. Його доводять майже до кипіння, зменшують вогонь і залишають мліти близько 7 годин, регулярно знімаючи жир.

Потім додають цибулю, моркву, спеції, лавровий лист, сіль (можна також корінь петрушки чи селери) і дають потомитися ще 2–3 години.

Результат — прозорий, насичений бульйон. Саме такий холодець тримається без желатину.

Як прибрати зайвий жир

Найпростіший спосіб — дістати м’ясо, охолодити бульйон і зняти застиглий жир руками. Альтернатива — процідити й прибрати жир паперовою серветкою.

Бульйон заправляють часником і сіллю — трохи солоніше, ніж здається правильним, бо м’ясо менш солоне. М’ясо розбирають по тарілках, заливають бульйоном, за бажанням прикрашають морквою та зеленню і охолоджують. У Ярославського вийшло близько шести порцій.

Ключові поради

  • Молоде м’ясо можна варити без зливання першого бульйону, але доросле дає більше натурального желатину.

  • Для більш щільної текстури можна додати яловичу гомілку або суглоби.

  • Якщо під час варіння зникає світло — нічого страшного, варку просто продовжують пізніше.

Ярославський зізнається: найкраще їсти такий холодець з українським хлібом, хроном і гірчицею. Саме так, як їли вдома десятиліттями.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, як приготувати оригінальні канапки з оселедцем до новорічних свят. 



