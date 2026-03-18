Домашні цукерки “Баунті”: простий рецепт із трьох інгредієнтів

Цукерки “Баунті” люблять і діти, і дорослі — приємний кокосовий смак смачної солодкої начинки та шоколад робить смаколик фаворитом багатьох. І щоб поласувати кокосовими цукерками не обов'язково купувати їх у магазині — можна зробити не менш смачні ласощі вдома.

Баунті. Ілюстративне фото

Для приготування знадобиться всього три інгредієнти та трохи вільного часу, пише видання “Обоз”.

Інгредієнти для цукерок “Баунті”:

300 г — кокосова стружка (несолодка),

200-220 — згущене молоко,

200 г — шоколад (молочний або чорний).

Рецепт приготування:

1. Щоб приготувати смачні цукерки потрібно взяти несолодку кокосову стружку. Для більш ніжної структури можна її додатково подрібнити в блендері чи кавомолці. Стружку висипати у глибоку тарілку.

2. У стружку в декілька етапів влити згущене молоко та добре перемішати до утворення однорідної липкої маси.

3. З начинки сформувати невеликі батончики бажаної форми.

4. Готові батончики викласти на плоску тарілки чи кухонну дошку, застелену пергаментом чи харчовою плівкою і поставити в морозилку на 20-30 хв.

5. Поки батончики знаходяться в морозилці, потрібно приготувати глазур. В окрему тарілку подрібнити шоколад (чорний чи молочний) на середні шматочки. Розтопити на паровій бані чи у мікрохвильовці, перемішати до однорідності.

6. У глазур обмокнути кожен батончик, знову викласти їх на тарілку чи дошку та поставити в холодильник чи морозильну камеру до повного остигання шоколаду.

