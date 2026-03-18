logo_ukra

BTC/USD

71600

ETH/USD

2203.01

USD/UAH

43.9

EUR/UAH

50.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля рецепти Домашні цукерки “Баунті”: простий рецепт із трьох інгредієнтів
commentss НОВИНИ Всі новини

Домашні цукерки “Баунті”: простий рецепт із трьох інгредієнтів

Простий рецепт приготування цукерок “Баунті” з трьох інгредієнтів

18 березня 2026, 19:16
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Цукерки “Баунті” люблять і діти, і дорослі — приємний кокосовий смак смачної солодкої начинки та шоколад робить смаколик фаворитом багатьох. І щоб поласувати кокосовими цукерками не обов'язково купувати їх у магазині — можна зробити не менш смачні ласощі вдома.

Домашні цукерки “Баунті”: простий рецепт із трьох інгредієнтів

Баунті. Ілюстративне фото

Для приготування знадобиться всього три інгредієнти та трохи вільного часу, пише видання “Обоз”.

Інгредієнти для цукерок “Баунті”:

  • 300 г — кокосова стружка (несолодка),

  • 200-220 — згущене молоко, 

  • 200 г — шоколад (молочний або чорний).

Рецепт приготування: 

1. Щоб приготувати смачні цукерки потрібно взяти несолодку кокосову стружку. Для більш ніжної структури можна її додатково подрібнити в блендері чи кавомолці. Стружку висипати у глибоку тарілку.

2. У стружку в декілька етапів влити згущене молоко та добре перемішати до утворення однорідної липкої маси.

3. З начинки сформувати невеликі батончики бажаної форми. 

4. Готові батончики викласти на плоску тарілки чи кухонну дошку, застелену пергаментом чи харчовою плівкою і поставити в морозилку на 20-30 хв. 

5. Поки батончики знаходяться в морозилці, потрібно приготувати глазур. В окрему тарілку подрібнити шоколад (чорний чи молочний) на середні шматочки. Розтопити на паровій бані чи у мікрохвильовці, перемішати до однорідності. 

6. У глазур обмокнути кожен батончик, знову викласти їх на тарілку чи дошку та поставити в холодильник чи морозильну камеру до повного остигання шоколаду. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як приготувати згущене молоко вдома всього з трьох інгредієнтів. 




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://food.obozrevatel.com/ukr/vyipechka-i-desertyi/konfetyi-baunti.htm
Теги:

Новини

Всі новини