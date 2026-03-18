Домашние конфеты "Баунти": простой рецепт из трех ингредиентов

Кречмаровская Наталия
Конфеты "Баунти" любят и дети, и взрослые — приятный кокосовый вкус вкусной сладкой начинки и шоколад делает лакомство фаворитом многих. И чтобы полакомиться кокосовыми конфетами не обязательно покупать их в магазине – можно сделать не менее вкусное лакомство дома.
Баунти. Иллюстративное фото
Для приготовления понадобится всего три ингредиента и немного свободного времени, пишет издание "Обоз".
300 г — кокосовая стружка (несладкая),
200-220 — сгущенка,
200 г – шоколад (молочный или черный).
1. Чтобы приготовить вкусные конфеты, нужно взять несладкую кокосовую стружку. Для более нежной структуры ее можно дополнительно измельчить в блендере или кофемолке. Стружку высыпать в глубокую тарелку.
2. В стружку в несколько этапов влить сгущенку и хорошо перемешать до образования однородной липкой массы.
3. Из начинки сформировать небольшие батончики желаемой формы.
4. Готовые батончики выложить на плоскую тарелку или кухонную доску, застеленную пергаментом или пищевой пленкой, и поставить в морозилку на 20-30 мин.
5. Пока батончики находятся в морозильнике, нужно приготовить глазурь. В отдельную тарелку измельчить шоколад (черный или молочный) на средние кусочки. Растопить на паровой бане или в микроволновке, перемешать до однородности.
6. В глазурь обмокнуть каждый батончик, выложить их на тарелку или доску и поставить в холодильник или морозильную камеру до полного остывания шоколада.
