Домашние конфеты "Баунти": простой рецепт из трех ингредиентов

Конфеты "Баунти" любят и дети, и взрослые — приятный кокосовый вкус вкусной сладкой начинки и шоколад делает лакомство фаворитом многих. И чтобы полакомиться кокосовыми конфетами не обязательно покупать их в магазине – можно сделать не менее вкусное лакомство дома.

Баунти. Иллюстративное фото

Для приготовления понадобится всего три ингредиента и немного свободного времени, пишет издание "Обоз".

Ингредиенты для конфет "Баунти":

300 г — кокосовая стружка (несладкая),

200-220 — сгущенка,

200 г – шоколад (молочный или черный).

Рецепт приготовления:

1. Чтобы приготовить вкусные конфеты, нужно взять несладкую кокосовую стружку. Для более нежной структуры ее можно дополнительно измельчить в блендере или кофемолке. Стружку высыпать в глубокую тарелку.

2. В стружку в несколько этапов влить сгущенку и хорошо перемешать до образования однородной липкой массы.

3. Из начинки сформировать небольшие батончики желаемой формы.

4. Готовые батончики выложить на плоскую тарелку или кухонную доску, застеленную пергаментом или пищевой пленкой, и поставить в морозилку на 20-30 мин.

5. Пока батончики находятся в морозильнике, нужно приготовить глазурь. В отдельную тарелку измельчить шоколад (черный или молочный) на средние кусочки. Растопить на паровой бане или в микроволновке, перемешать до однородности.

6. В глазурь обмокнуть каждый батончик, выложить их на тарелку или доску и поставить в холодильник или морозильную камеру до полного остывания шоколада.

