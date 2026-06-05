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Домашнє шампанське з чотирьох інгредієнтів: простий та цікавий рецепт

Як приготувати домашнє шампанське всього з чотирьох інгредієнтів: простий рецепт

5 червня 2026, 15:22
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Кречмаровская Наталия

Мережею інтернет ширяться відео приготування домашнього шампанського. Для цього потрібно лише чотири інгредієнти, однак головне встигнути вчасно, адже головною складовою є квіти бузини. 

Домашнє шампанське з чотирьох інгредієнтів: простий та цікавий рецепт

Шампанське. Ілюстративне фото

Цей напій вважають корисним, бо цвіт бузини має цілющі властивості, пише видання “Газета. юей”. У квітах є аскорбінова кислота, ефірна олія, органічні кислоти, дубильні речовини, глікозиди самбунігрин і рутин.

Приготувати домашнє шампанське просто, однак потрібно чимало часу. Важливо — цвіт бузини мити не можна, тож варто пильно дивитися, щоб не було комах. Потрібно брати тільки суцвіття, максимально зрізавши зелень (інакше напій гірчитиме).

Інгредієнти:

  • Вода — 5 л,

  • Суцвіття бузини — 7-8 шт.,

  • Цукор — 0,5 кг,

  • Лимонна кислота — 10 г.

Як приготувати домашнє шампанське: 

1. У велику 6-літрову пляшку налити 5 л води, додати цвіт бузини цукор і лимонну кислоту. Закрити кришкою та добре перемішати до розчинення цукру. 

2. Кришку відкрутити, але не знімати повністю — так залишити пляшку у темному місці на 3 доби. 

3. Процідити напій, розлити по пляшках на 2/3, максимально спустити повітря та добре закрити. Пляшки потрібно зберігати у темному прохолодному місці у горизонтальному положенні. Пляшки варто обирати міцні, щоб вони не вибухнули. 

Шампанське буде готове через 2 місяці. Відкривати пляшку потрібно обережно, адже шампанське з бузини виходить дуже ігристим.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як приготувати пікантну закуску “Бита редиска”. Цей салат здивує кожного. Редиску потрібно промаринувати до 2 годин.



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Джерело: https://gazeta.ua/articles/cookery/_domashnye-shampanske-z-buzini-skilki-chasu-pide-na-vitrimku-igristogo-vina/1149753
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