Домашнє шампанське з чотирьох інгредієнтів: простий та цікавий рецепт

Мережею інтернет ширяться відео приготування домашнього шампанського. Для цього потрібно лише чотири інгредієнти, однак головне встигнути вчасно, адже головною складовою є квіти бузини.

Шампанське. Ілюстративне фото

Цей напій вважають корисним, бо цвіт бузини має цілющі властивості, пише видання “Газета. юей”. У квітах є аскорбінова кислота, ефірна олія, органічні кислоти, дубильні речовини, глікозиди самбунігрин і рутин.

Приготувати домашнє шампанське просто, однак потрібно чимало часу. Важливо — цвіт бузини мити не можна, тож варто пильно дивитися, щоб не було комах. Потрібно брати тільки суцвіття, максимально зрізавши зелень (інакше напій гірчитиме).

Інгредієнти:

Вода — 5 л,

Суцвіття бузини — 7-8 шт.,

Цукор — 0,5 кг,

Лимонна кислота — 10 г.

Як приготувати домашнє шампанське:

1. У велику 6-літрову пляшку налити 5 л води, додати цвіт бузини цукор і лимонну кислоту. Закрити кришкою та добре перемішати до розчинення цукру.

2. Кришку відкрутити, але не знімати повністю — так залишити пляшку у темному місці на 3 доби.

3. Процідити напій, розлити по пляшках на 2/3, максимально спустити повітря та добре закрити. Пляшки потрібно зберігати у темному прохолодному місці у горизонтальному положенні. Пляшки варто обирати міцні, щоб вони не вибухнули.

Шампанське буде готове через 2 місяці. Відкривати пляшку потрібно обережно, адже шампанське з бузини виходить дуже ігристим.

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