Домашнее шампанское из четырех ингредиентов: простой и интересный рецепт

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Кречмаровская Наталия
В сети интернет распространяются видео приготовления домашнего шампанского. Для этого нужно только четыре ингредиента, однако главное успеть вовремя, ведь главная составляющая — цветы бузины.
Шампанское. Иллюстративное фото
Этот напиток считают полезным, потому что цвет бузины обладает целебными свойствами, пишет издание "Газета. юэй". В цветах есть аскорбиновая кислота, эфирное масло, органические кислоты, дубильные вещества, гликозиды самбунигрин и рутин.
Приготовить домашнее шампанское просто, но нужно много времени. Важно – цвет бузины мыть нельзя, поэтому стоит пристально смотреть, чтобы не было насекомых. Нужно брать только соцветия, максимально срезав зелень (иначе напиток будет горчить).
Вода – 5 л,
Соцветия бузины – 7-8 шт.,
Сахар – 0,5 кг,
Лимонная кислота – 10 г.
1. В большую 6-литровую бутылку налить 5 л воды, добавить цвет бузины сахар и лимонную кислоту. Закрыть крышкой и перемешать до растворения сахара.
2. Крышку открутить, но не снимать полностью – так оставить бутылку в темном месте на 3 суток.
3. Процедить напиток, разлить по бутылкам на 2/3, максимально спустить воздух и хорошо закрыть. Бутылки следует хранить в темном прохладном месте в горизонтальном положении. Бутылки следует выбирать крепкие, чтобы они не взорвались.
Шампанское будет готово через 2 месяца. Открывать бутылку нужно осторожно, ведь шампанское из бузины выходит очень игристым.
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