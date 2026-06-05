Домашнее шампанское из четырех ингредиентов: простой и интересный рецепт

В сети интернет распространяются видео приготовления домашнего шампанского. Для этого нужно только четыре ингредиента, однако главное успеть вовремя, ведь главная составляющая — цветы бузины.

Шампанское. Иллюстративное фото

Этот напиток считают полезным, потому что цвет бузины обладает целебными свойствами, пишет издание "Газета. юэй". В цветах есть аскорбиновая кислота, эфирное масло, органические кислоты, дубильные вещества, гликозиды самбунигрин и рутин.

Приготовить домашнее шампанское просто, но нужно много времени. Важно – цвет бузины мыть нельзя, поэтому стоит пристально смотреть, чтобы не было насекомых. Нужно брать только соцветия, максимально срезав зелень (иначе напиток будет горчить).

Ингредиенты:

Вода – 5 л,

Соцветия бузины – 7-8 шт.,

Сахар – 0,5 кг,

Лимонная кислота – 10 г.

Как приготовить домашнее шампанское:

1. В большую 6-литровую бутылку налить 5 л воды, добавить цвет бузины сахар и лимонную кислоту. Закрыть крышкой и перемешать до растворения сахара.

2. Крышку открутить, но не снимать полностью – так оставить бутылку в темном месте на 3 суток.

3. Процедить напиток, разлить по бутылкам на 2/3, максимально спустить воздух и хорошо закрыть. Бутылки следует хранить в темном прохладном месте в горизонтальном положении. Бутылки следует выбирать крепкие, чтобы они не взорвались.

Шампанское будет готово через 2 месяца. Открывать бутылку нужно осторожно, ведь шампанское из бузины выходит очень игристым.

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