Домашнее мороженое вкуснее магазинного: простой рецепт из трех ингредиентов

Мороженое – простой и вкусный десерт, который любят и дети, и взрослые. Приготовить лакомство можно дома – для этого нужно только три ингредиента. По вкусу домашнее мороженое напоминает пломбир.

Ингредиенты для домашнего мороженого:

сливки 33% — 350 г,

сгущенка — 150 г,

ванилин – на кончике ножа.

Рецепт домашнего мороженого:

1. Сливки, посуду для взбивания и венчик следует охладить в холодильнике – так сливки лучше взобьются.

2. Сливки вылить в посуду, добавить ванилин и взбивать миксером на низких оборотах, постепенно увеличивая мощность. Важно – взбивать нужно до мягких пиков – масса готова, если на поверхности остается след от миксера.

3. Добавить сгущенку и перемешать миксером на низких оборотах или осторожно перемешать силиконовой лопаткой. Должна образоваться более нежная и гладкая масса. Также, по желанию, можно добавить фрукты, крошку шоколада, карамель – осторожно перемешать.

4. Вылить мороженое в контейнер с крышкой и поставить в морозилку. В течение первых 3 часов нужно каждые 20-30 минут доставать контейнер и перемешивать мороженое — так не будет кристаллов льда, а консистенция будет более кремовой. Затем оставить мороженое до полного замерзания.

5. Перед подачей мороженого контейнер следует оставить на 5 минут при комнатной температуре и разложить десерт в формы. Мороженое можно украсить фруктами, топингом, тертым шоколадом.

Следует помнить, что домашнее мороженое быстро тает, так как не содержит стабилизаторов и загустителей. Однако благодаря хорошо взбитым сливкам оно не растекается, а сохраняет воздушно-кремовую структуру.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как приготовить пирожное "Картошка" дома.



