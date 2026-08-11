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Диню так ще не консервували: незвичайний рецепт на зиму здивує всіх

Замість простого варення з дині можна приготувати яскравий десерт у желейному сиропі. У банці залишаться ароматні шматочки, які не втратять форму

11 серпня 2026, 12:12
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Автор:
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Кречмаровская Наталия

Сезон динь у розпалі, а отже, саме час подумати про незвичайні домашні заготівлі. Вдалим варіантом будуть шматочки дині в желейному сиропі.

Диню так ще не консервували: незвичайний рецепт на зиму здивує всіх

Диня. Фото з відкритих джерел

Рецепт розрахований приблизно на дві банки по 0,5 л, пише видання “РБК-Україна”. Для нього знадобляться: 

  • диня — скільки увійде в банки, 

  • желе — 1 пачка (на власний смак),

  • желатин — 1 ч. л, 

  • цукор — 100 г, 

  • лимонна кислота — 1/2 ч. л,

  • вода — 350 мл.

Для заготівлі краще взяти щільну стиглу диню. Переспілий фрукт під час стерилізації може розваритися і втратити форму.

Диню спочатку потрібно добре вимити, розрізати навпіл і прибрати насіння. Потім зрізати шкірку, нарізати м'якоть скибочками, а після цього — невеликими шматочками.

Для сиропу в мисці змішують цукор, желе, желатин і лимонну кислоту. До сухої суміші додають 350 мл гарячої, але не киплячої води та добре перемішують, щоб компоненти розчинилися.

Шматочки дині щільно розкладають у попередньо стерилізовані банки по 0,5 л. Їх обережно заливають гарячим желейним сиропом — рідина має повністю покрити фрукт.

Далі банки ставлять у велику каструлю на рушник. Гарячу воду наливають до рівня приблизно “плечиків” банок. Після закипання стерилізують заготівлю 20 хвилин.

Після цього банки обережно дістають і відразу закручують кришками. Перевертати їх або додатково вкутувати не потрібно — достатньо залишити до повного охолодження.

У результаті виходить ароматна диня в ніжному желейному сиропі. Така заготівля може стати незвичайним десертом до чаю взимку.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про рецепт абрикосового варення з апельсином.



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Джерело: https://styler.rbc.ua/rus/deliciously/dinyu-vi-shche-zakrivali-nezvichniy-retsept-1786359143.html
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