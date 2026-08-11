Диню так ще не консервували: незвичайний рецепт на зиму здивує всіх

Сезон динь у розпалі, а отже, саме час подумати про незвичайні домашні заготівлі. Вдалим варіантом будуть шматочки дині в желейному сиропі.

Диня. Фото з відкритих джерел

Рецепт розрахований приблизно на дві банки по 0,5 л, пише видання “РБК-Україна”. Для нього знадобляться:

диня — скільки увійде в банки,

желе — 1 пачка (на власний смак),

желатин — 1 ч. л,

цукор — 100 г,

лимонна кислота — 1/2 ч. л,

вода — 350 мл.

Для заготівлі краще взяти щільну стиглу диню. Переспілий фрукт під час стерилізації може розваритися і втратити форму.

Диню спочатку потрібно добре вимити, розрізати навпіл і прибрати насіння. Потім зрізати шкірку, нарізати м'якоть скибочками, а після цього — невеликими шматочками.

Для сиропу в мисці змішують цукор, желе, желатин і лимонну кислоту. До сухої суміші додають 350 мл гарячої, але не киплячої води та добре перемішують, щоб компоненти розчинилися.

Шматочки дині щільно розкладають у попередньо стерилізовані банки по 0,5 л. Їх обережно заливають гарячим желейним сиропом — рідина має повністю покрити фрукт.

Далі банки ставлять у велику каструлю на рушник. Гарячу воду наливають до рівня приблизно “плечиків” банок. Після закипання стерилізують заготівлю 20 хвилин.

Після цього банки обережно дістають і відразу закручують кришками. Перевертати їх або додатково вкутувати не потрібно — достатньо залишити до повного охолодження.

У результаті виходить ароматна диня в ніжному желейному сиропі. Така заготівля може стати незвичайним десертом до чаю взимку.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про рецепт абрикосового варення з апельсином.