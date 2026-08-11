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Дыню так еще не консервировали: необычный рецепт на зиму удивит всех

Вместо простого варенья из дыни можно приготовить яркий десерт в желейном сиропе. В банке останутся ароматные кусочки, которые не потеряют форму

11 августа 2026, 12:12
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Кречмаровская Наталия

Сезон дынь в разгаре, а значит, самое время подумать о необычных домашних заготовках. Удачным вариантом будут кусочки дыни в желейном сиропе.

Дыню так еще не консервировали: необычный рецепт на зиму удивит всех

Дыня. Фото из открытых источников

Рецепт рассчитан примерно на две банки по 0,5 л, пишет издание "РБК-Украина". Для него понадобятся:

  • дыня – сколько войдет в банки,

  • желе — 1 пачка (по собственному вкусу),

  • желатин – 1 ч. л,

  • сахар – 100 г,

  • лимонная кислота — 1/2 ч. л,

  • вода – 350 мл.

Для заготовки лучше взять плотную спелую дыню. Перезревший фрукт во время стерилизации может развариться и потерять форму.

Дыню сначала нужно хорошо вымыть, разрезать пополам и убрать семена. Затем срезать кожуру, нарезать мякоть ломтиками, а после этого – небольшими кусочками.

Для сиропа в миске смешивают сахар, желе, желатин и лимонную кислоту. К сухой смеси прибавляют 350 мл горячей, но не кипящей воды и хорошо перемешивают, чтобы компоненты растворились.

Кусочки дыни плотно разлагают в предварительно стерилизованные банки по 0,5 л. Их осторожно заливают горячим желейным сиропом – жидкость должна полностью покрыть фрукт.

Дальше банки ставят в большую кастрюлю на полотенце. Горячую воду наливают до уровня примерно "плечиков" банок. После закипания стерилизуют заготовку 20 минут.

После этого банки осторожно извлекают и сразу закручивают крышками. Переворачивать их или дополнительно укутывать не нужно – достаточно оставить до полного охлаждения.

В результате получается ароматная дыня в нежном желейном сиропе. Такая заготовка может стать необычным десертом к чаю зимой.

Напомним: портал "Комментарии" писал о рецепте абрикосового варенья с апельсином.



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Источник: https://styler.rbc.ua/rus/deliciously/dinyu-vi-shche-zakrivali-nezvichniy-retsept-1786359143.html
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