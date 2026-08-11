Дыню так еще не консервировали: необычный рецепт на зиму удивит всех

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Кречмаровская Наталия
Сезон дынь в разгаре, а значит, самое время подумать о необычных домашних заготовках. Удачным вариантом будут кусочки дыни в желейном сиропе.
Дыня. Фото из открытых источников
Рецепт рассчитан примерно на две банки по 0,5 л, пишет издание "РБК-Украина". Для него понадобятся:
дыня – сколько войдет в банки,
желе — 1 пачка (по собственному вкусу),
желатин – 1 ч. л,
сахар – 100 г,
лимонная кислота — 1/2 ч. л,
вода – 350 мл.
Для заготовки лучше взять плотную спелую дыню. Перезревший фрукт во время стерилизации может развариться и потерять форму.
Дыню сначала нужно хорошо вымыть, разрезать пополам и убрать семена. Затем срезать кожуру, нарезать мякоть ломтиками, а после этого – небольшими кусочками.
Для сиропа в миске смешивают сахар, желе, желатин и лимонную кислоту. К сухой смеси прибавляют 350 мл горячей, но не кипящей воды и хорошо перемешивают, чтобы компоненты растворились.
Кусочки дыни плотно разлагают в предварительно стерилизованные банки по 0,5 л. Их осторожно заливают горячим желейным сиропом – жидкость должна полностью покрыть фрукт.
Дальше банки ставят в большую кастрюлю на полотенце. Горячую воду наливают до уровня примерно "плечиков" банок. После закипания стерилизуют заготовку 20 минут.
После этого банки осторожно извлекают и сразу закручивают крышками. Переворачивать их или дополнительно укутывать не нужно – достаточно оставить до полного охлаждения.
В результате получается ароматная дыня в нежном желейном сиропе. Такая заготовка может стать необычным десертом к чаю зимой.
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